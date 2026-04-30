Risma Azzah Fatin
Sabtu, 23 Mei 2026 | 08.26 WIB

Marcus Rashford Masuk Prioritas Barcelona Untuk Transfer Permanen Musim Depan

JawaPos.com – Barcelona dikabarkan ingin mempertahankan Marcus Rashford secara permanen setelah performanya meningkat pada akhir musim.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (22/5), Penyerang asal Inggris tersebut sebelumnya sempat dianggap tidak lagi masuk rencana tim untuk musim mendatang.

Namun, penampilan impresifnya, termasuk gol penting di El Clásico, membuat klub mempertimbangkan kembali masa depannya di Camp Nou.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, disebut menjadi sosok yang mendorong klub agar merekrut Rashford secara permanen. Ia menilai penyerang asal Inggris itu mampu memberikan kontribusi besar bagi lini serang tim musim depan.

Dukungan dari sang pelatih membuat pembahasan mengenai transfer permanen semakin serius di internal klub.

Barcelona menghadapi tantangan finansial dalam mewujudkan transfer tersebut karena Manchester United hanya membuka peluang penjualan permanen. Klub asal Inggris itu dikabarkan mematok harga sekitar EUR 35 juta atau Rp 719 miliar untuk Rashford.

Nilai tersebut masih menjadi pertimbangan besar bagi Barcelona yang tetap harus menyesuaikan kondisi keuangan klub.

Di sisi lain, Rashford disebut memiliki keinginan kuat untuk tetap bertahan bersama Barcelona. Pemain berusia 28 tahun itu bahkan dikabarkan bersedia menerima pengurangan gaji demi mempermudah proses transfer permanen.

Situasi ini dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi Barcelona untuk mencapai kesepakatan.

Penampilan Rashford sepanjang musim menjadi alasan utama Barcelona ingin mempertahankannya. Dari total 48 pertandingan, ia mampu mencetak 14 gol serta menyumbangkan 14 assist untuk tim. Peningkatan performa pada paruh kedua musim membuat staf pelatih semakin yakin terhadap potensinya.

Editor: Hanny Suwindari
