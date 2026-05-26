Tak Ingin Lepas Lewis Miley, Newcastle United Diganjar Kontrak Baru Hingga 2032

JawaPos.com - Newcastle United resmi mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang muda mereka Lewis Miley dengan durasi enam tahun. Kesepakatan baru itu akan mengikat pemain berusia 20 tahun itu di St James Park hingga tahun 2032.

Miley yang merupakan lulusan akademi klub, terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa musim terakhir. Pada musim ini, Miley mencatatkan 34 penampilan di semua kompetisi. Tidak hanya bermain di posisi gelandang, Miley juga tampil impresif saat dipercaya mengisi posisi bek kanan di tengah badai cedera yang melanda skuad asuhan Eddie Howe itu.

Sayangnya, Miley harus menutup musim lebih cepat setelah mengalami patah kaki saat sesi latihan yang membuatnya absen dalam tiga pertandingan terakhir. Meskipun demikian, Miley diperkirakan akan pulih tepat waktu untuk mengikuti agenda pramusim klub pada musim panas mendatang.

Dalam pernyataannya, Miley mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya atas kontrak baru yang diterimanya. Miley menegaskan komitmennya untuk terus berkembang bersama Newcastle United. “Saya sangat senang bisa menandatangani kontrak baru ini dan mengikat masa depan saya di sini. Ini adalah mimpi bisa mewakili Newcastle United, jadi ini momen yang sangat membanggakan bagi saya,” ujar Miley dikutip dari situs resmi klub.

Miley juga menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga dan pihak klub yang telah memberikan kepercayaan sejak usia muda. Miley menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya ialah pemulihan cedera dan kembali lebih kuat di musim depan.

Sementara itu, Eddie Howe menilai kontrak baru itu sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan perkembangan Miley selama beberapa tahun terakhir. Howe juga menekankan bahwa sang pemain memiliki potensi besar untuk terus berkembang. “Lewis pantas mendapatkan kontrak ini sebagai pengakuan atas pencapaiannya. Dia telah membuktikan mampu bermain di level tertinggi. Selain berbakat, dia juga memiliki sikap yang luar biasa dan selalu ingin belajar,” kata Howe.

Howe juga memuji fleksibilitas Miley di berbagai posisi yang dinilai sangat penting bagi tim. Sang pelatih optimistis pemain muda itu akan terus berkembang dan menjadi bagian penting skuad di masa depan. Dengan kemampuan teknis, kecerdasan bermain, serta fleksibilitas posisi, Miley dinilai sebagai salah satu aset paling berharga klub saat ini. Ketidakhadirannya dalam beberapa bulan terakhir akibat cedera, termasuk karena patah fibula, cukup terasa bagi tim.