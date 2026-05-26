SAFF Cup 2026 Terancam Ditunda, Timnas India Pilih Tampil di ASEAN Cup Bersamaan FIFA Matchday

JawaPos.com - Federasi Sepakbola Asia Selatan (SAFF) dikabarkan mempertimbangkan penundaan Piala SAFF 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 21 September hingga 6 Oktober 2026 di Bangladesh. Keputusan tersebut muncul setelah juara bertahan India dipastikan mengikuti FIFA ASEAN Cup 2026 pada periode yang sama.
Menurut sejumlah laporan regional Asia Selatan, absennya India dianggap menjadi kerugian besar bagi penyelenggara. Tidak hanya dari sisi kualitas kompetisi, India juga memiliki pengaruh besar terhadap nilai komersial turnamen, mulai dari hak siar hingga daya tarik sponsor.
India selama ini memang menjadi kekuatan utama di kawasan Asia Selatan. Dalam beberapa edisi terakhir, mereka mendominasi Piala SAFF dan menjadi negara dengan basis penonton terbesar. Karena itu, keikutsertaan India selalu menjadi faktor penting dalam keberlangsungan turnamen.
Baca Juga:Maarten Paes Jadi Pahlawan Adu Penalti, Oscar Garcia Akui Tak Menyangka Kemampuan Kiper Timnas Indonesia
Situasi semakin rumit karena FIFA ASEAN Cup 2026 juga masuk kalender FIFA Matchday. Hal tersebut membuat India memiliki kesempatan menurunkan skuad terbaik mereka di ajang ASEAN, sesuatu yang cukup menarik mengingat hubungan sepakbola India dengan kawasan Asia Tenggara mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir.
Jika tetap memaksakan jadwal awal Piala SAFF tanpa India, penyelenggara dikhawatirkan akan kehilangan nilai kompetitif turnamen. Beberapa federasi anggota SAFF pun disebut lebih setuju turnamen diundur agar seluruh peserta utama bisa tampil lengkap.
Saat ini, opsi paling realistis adalah memindahkan jadwal Piala SAFF 2026 ke November 2026. Meski belum diumumkan secara resmi, pembahasan internal SAFF disebut terus berjalan dalam beberapa pekan terakhir.
Baca Juga:Pelatih Borneo FC Keluhkan Aturan Liga, Gelandang Persib Beri Balasan Menohok di Media Sosial
Di sisi lain, keputusan India mengikuti FIFA ASEAN Cup juga menarik perhatian publik Asia. Selama ini India memang bukan anggota AFF, namun beberapa tahun terakhir mereka cukup aktif mengikuti turnamen di kawasan ASEAN sebagai undangan.
Kehadiran India dinilai memberi warna baru sekaligus meningkatkan kualitas persaingan di level regional. Apabila penundaan benar terjadi, Bangladesh selaku tuan rumah kemungkinan tetap dipertahankan.
Namun jadwal baru nantinya harus kembali disesuaikan dengan kalender internasional FIFA dan agenda kompetisi domestik masing-masing negara peserta. SAFF hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait perubahan jadwal tersebut.
Tetapi dengan posisi India yang sangat penting dalam turnamen, peluang Piala SAFF 2026 mengalami penundaan kini semakin terbuka lebar.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK