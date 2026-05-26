West Ham Degradasi, Nuno Espirito Santo Terancam Dipecat dan Gagal Raih Bonus Rp 170 Miliar

JawaPos.com - Musim buruk akhirnya benar-benar menjadi kenyataan bagi West Ham United. Klub asal London tersebut dipastikan terdegradasi dari Premier League setelah gagal keluar dari zona merah hingga pekan terakhir musim 2025/2026.

Kegagalan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris kini berdampak langsung pada masa depan pelatih Nuno Espirito Santo. Manajemen West Ham disebut sedang membahas langkah perpisahan dengan pelatih asal Portugal tersebut setelah musim resmi berakhir.

West Ham sebenarnya menutup musim dengan kemenangan penting atas Leeds United. Namun hasil itu tidak cukup menyelamatkan mereka karena di saat bersamaan Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Everton dan memastikan posisi West Ham tetap berada di zona degradasi.

Baca Juga:Mbappe Kirim Pesan Emosional untuk Arbeloa usai Tinggalkan Bangku Pelatih Real Madrid

Hasil tersebut mengakhiri perjalanan panjang West Ham di Premier League yang sudah berlangsung selama 14 musim berturut-turut. Situasi itu juga menjadi pukulan besar bagi klub yang dalam beberapa tahun terakhir sempat tampil cukup kompetitif di level Eropa.

Nuno sendiri datang ke London Stadium pada September lalu untuk menggantikan Graham Potter yang dipecat hanya beberapa pekan setelah musim dimulai. Saat itu kondisi tim memang sudah cukup sulit. West Ham baru mengumpulkan tiga poin dari lima pertandingan awal dan langsung terjebak di papan bawah.

Meski sempat memperlihatkan peningkatan performa di beberapa laga, Nuno gagal membawa tim keluar dari tekanan. West Ham akhirnya menutup musim dengan koleksi 39 poin, jumlah yang sebenarnya cukup tinggi untuk ukuran tim degradasi.

Baca Juga:Alfeandra Dewangga Akui Kurang Berbuat Banyak meski Bawa Persib Bandung Juara Super League

Dalam kontrak yang ditandatangani Nuno saat bergabung, terdapat klausul khusus terkait degradasi. Baik pihak klub maupun sang pelatih dapat mengakhiri kerja sama tanpa kompensasi apabila West Ham gagal bertahan di Premier League.

Situasi itu membuat Nuno dipastikan kehilangan bonus besar yang nilainya mencapai 8 juta poundsterling per tahun apabila sukses menyelamatkan klub dari degradasi. Usai pertandingan terakhir musim ini, Nuno memilih fokus membicarakan kondisi klub dibanding masa depannya sendiri.