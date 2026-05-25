Michael Owen Sebut Dua Klub Ini Bakal Jadi Ancaman Arsenal di Liga Inggris Musim Depan!

Michael Owen menilai hanya ada dua klub yang mampu menjadi pesaing serius Arsenal dalam perebutan gelar Liga Inggris musim depan. (Dok. Instagram/@themichaelowen)
JawaPos.com - Michael Owen percaya Arsenal masih akan menjadi tim yang harus dikalahkan di Premier League musim depan. Namun, menurut mantan striker Inggris itu, ada dua klub yang berpotensi memberikan ancaman serius bagi pasukan Mikel Arteta dalam perebutan gelar.
Arsenal baru saja mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun setelah resmi keluar sebagai juara Premier League musim ini. Setelah tiga musim berturut-turut finis sebagai runner-up, The Gunners akhirnya sukses menuntaskan misi mereka usai tampil konsisten sepanjang musim.
Keberhasilan itu juga tidak lepas dari investasi besar Arsenal di bursa transfer musim panas lalu. Skuad Arteta dinilai semakin komplet, sementara rival-rival utama seperti Manchester City dan Liverpool gagal mempertahankan level dominan mereka seperti musim-musim sebelumnya.
Meski begitu, melansir Football365, Owen yakin persaingan musim depan akan kembali berjalan ketat.
“Saya rasa tantangan musim depan hanya akan datang dari Manchester,” kata Owen.
Menurutnya, Manchester City tetap akan menjadi ancaman utama Arsenal meski ada kemungkinan Pep Guardiola meninggalkan klub.
“Saya pikir Manchester City akan tetap kuat, bahkan jika Pep pergi. Mereka memberikan perlawanan sengit kepada Arsenal musim ini dan memiliki sekelompok pemain muda berbakat yang telah menunjukkan bahwa mereka akan bersaing dalam perebutan gelar musim depan, dan dengan dua piala domestik, mereka akan kembali lebih kuat.”
Selain City, Owen secara mengejutkan juga memasukkan Manchester United sebagai kandidat penantang gelar musim depan.
Ia menilai kehadiran Michael Carrick berhasil membawa perubahan besar di Old Trafford dan membuat United kembali terlihat kompetitif.
“Dan sudah cukup lama, tetapi Manchester United bisa menjadi penantang gelar di bawah Michael Carrick. Anda lihat performa mereka sejak dia datang dan itu jelas merupakan salah satu tim yang layak menjadi penantang gelar.”
