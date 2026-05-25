Persembahan Terakhir Stephan El Shaarawy Bawa AS Roma Mentas di Liga Champions Musim Depan

JawaPos.com - Stephan El Shaarawy menjalani musim terakhirnya bersama AS Roma setelah menang melawan Hellas Verona di pekan terakhir Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadio Marcantonio Bentegodi, Senin (25/5).

Pada laga terakhirnya, Stephan El Shaarawy berhasil mencetak gol untuk AS Roma. Memanfaatkan umpan Paulo Dybala, dia sukses mencetak gol pada menit ke-93.

AS Roma tidak hanya meraih kemenangan, namun berhasil mendapatkan tiket bermain di Liga Champions musim depan. Bagi Stephan El Shaarawy, hal tersebut merupakan musim yang sempurna untuk timnya.

"Saya pikir ini adalah akhir terbaik yang bisa terjadi. Ini yang pantas kami dapatkan, karena kami telah menjalani perjalanan yang benar-benar luar biasa, dan mengakhirinya seperti ini adalah sesuatu yang istimewa," kata El Shaarawy kepada DAZN yang dikutip laman Tutto Mercato Web, Senin (25/5).

Pemain 33 tahun tersebut merasa bahagia bisa mengakhiri musim terakhirnya bersama AS Roma dengan membawa mereka lolos ke Liga Champions. Ditambah lagi, El Shaarawy mencetak gol di stadion saat dirinya debut di Liga Italia.

"Mereka bahkan memberi tahu saya sebelum pertandingan: Saya melakukan debut Serie A saya di sini, jadi mengakhirinya seperti ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Saya benar-benar bahagia dengan semua ini dan dengan perjalanan yang telah kami lalui," pungkas El Shaarawy.

Pemain yang bakal habis kontrak pada 30 Juni 2026 tersebut tidak selalu menjadi pilihan utama di musim ini. Melansir Transfermarkt, El Shaarawy bermain sebanyak 20 pertandingan dan menjadi starter 11 laga.

Golnya di laga melawan Hellas Verona,menjadi gol perdananya di musim ini. El Shaarawy juga mengoleksi tiga assist di Liga Italia.