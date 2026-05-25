Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Bobby Arifin
Senin, 25 Mei 2026 | 22.52 WIB

LAFC Akhiri Tren Buruk, Bungkam Seattle Sounders Lewat Gol Dramatis Timothy Tillman

Timothy Tillman merayakan gol tunggal kemenangan LAFC ke gawang Seattle Sounders pada menit ke-86 di BMO Stadium, Los Angeles, Minggu (25/5) waktu setempat. (Bobby Arifin/JawaPos.com) - Image

Timothy Tillman merayakan gol tunggal kemenangan LAFC ke gawang Seattle Sounders pada menit ke-86 di BMO Stadium, Los Angeles, Minggu (25/5) waktu setempat. (Bobby Arifin/JawaPos.com)

JawaPos.com — LAFC menutup paruh pertama musim MLS dengan kemenangan penting. Bermain di BMO Stadium, Los Angeles, tim berjuluk Black & Gold itu menaklukkan Seattle Sounders 1-0 lewat gol dramatis Timothy Tillman pada menit ke-86, Minggu malam waktu setempat.

Kemenangan ini menjadi suntikan moral besar bagi LAFC yang datang ke laga dengan tren buruk. Mereka sempat melewati empat pertandingan tanpa kemenangan, termasuk tiga kekalahan beruntun, sehingga duel kontra rival wilayah Barat ini terasa krusial sebelum jeda kompetisi.

Sepanjang pertandingan, LAFC tampil dominan dalam penguasaan tekanan, tetapi kesulitan menembus rapatnya pertahanan Seattle. Kebuntuan akhirnya pecah empat menit sebelum waktu normal berakhir.

Momen penentu berawal dari pergerakan Tyler Boyd di sisi kanan. Ia berhasil menemukan ruang sebelum melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Bola yang tampak akan melintas begitu saja justru disambar Timothy Tillman di tiang jauh. Sentuhan akurat gelandang LAFC itu cukup untuk menaklukkan kiper Seattle dan membawa tuan rumah unggul 1-0.

Gol tersebut menjadi pembeda dalam laga yang berjalan ketat.

Seattle bukan tanpa peluang. Di beberapa momen, tim tamu sempat mengancam lewat Albert Rusnák, Jordan Morris, dan Cristian Roldan. Namun, penjaga gawang LAFC Thomas Hasal tampil solid di bawah mistar dan memastikan timnya mencatat clean sheet.

Son Heung-min tampil sejak awal, tetapi gagal mencatatkan gol dalam kemenangan 1-0 LAFC. (Bobby Arifin/JawaPos.com)

Sorotan lain datang dari Son Heung-min, yang menjadi salah satu andalan LAFC di lini depan. Namun bintang Korea Selatan itu gagal memberi kontribusi gol. Sepanjang pertandingan, Son kerap mendapat pengawalan ketat pemain Seattle sehingga ruang geraknya terbatas. Distribusi bola ke arahnya juga tidak terlalu maksimal, membuat pengaruhnya di area sepertiga akhir tidak terlalu menonjol.

Bagi LAFC, hasil ini menjadi penutup yang ideal sebelum jeda kompetisi. Mereka setidaknya membawa kembali kepercayaan diri setelah periode sulit dalam beberapa pekan terakhir.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Artikel Terkait
Inter Miami Dikabarkan Segera Datangkan Casemiro di Musim Panas Ini - Image
Sepak Bola Dunia

Inter Miami Dikabarkan Segera Datangkan Casemiro di Musim Panas Ini

Kamis, 21 Mei 2026 | 14.38 WIB

Lionel Messi Bawa Inter Miami Libas Cincinnati, Guillermo Hoyos Puji sang Kapten - Image
Sepak Bola Dunia

Lionel Messi Bawa Inter Miami Libas Cincinnati, Guillermo Hoyos Puji sang Kapten

Jumat, 15 Mei 2026 | 01.00 WIB

Ditahan Imbang New England 1-1, Lionel Messi Gagal Bawa Inter Miami Menang di Kandang Baru - Image
Sepak Bola Dunia

Ditahan Imbang New England 1-1, Lionel Messi Gagal Bawa Inter Miami Menang di Kandang Baru

Senin, 27 April 2026 | 02.06 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore