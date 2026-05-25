LAFC Akhiri Tren Buruk, Bungkam Seattle Sounders Lewat Gol Dramatis Timothy Tillman

JawaPos.com — LAFC menutup paruh pertama musim MLS dengan kemenangan penting. Bermain di BMO Stadium, Los Angeles, tim berjuluk Black & Gold itu menaklukkan Seattle Sounders 1-0 lewat gol dramatis Timothy Tillman pada menit ke-86, Minggu malam waktu setempat.

Kemenangan ini menjadi suntikan moral besar bagi LAFC yang datang ke laga dengan tren buruk. Mereka sempat melewati empat pertandingan tanpa kemenangan, termasuk tiga kekalahan beruntun, sehingga duel kontra rival wilayah Barat ini terasa krusial sebelum jeda kompetisi.

Sepanjang pertandingan, LAFC tampil dominan dalam penguasaan tekanan, tetapi kesulitan menembus rapatnya pertahanan Seattle. Kebuntuan akhirnya pecah empat menit sebelum waktu normal berakhir.

Momen penentu berawal dari pergerakan Tyler Boyd di sisi kanan. Ia berhasil menemukan ruang sebelum melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Bola yang tampak akan melintas begitu saja justru disambar Timothy Tillman di tiang jauh. Sentuhan akurat gelandang LAFC itu cukup untuk menaklukkan kiper Seattle dan membawa tuan rumah unggul 1-0.

Gol tersebut menjadi pembeda dalam laga yang berjalan ketat.

Seattle bukan tanpa peluang. Di beberapa momen, tim tamu sempat mengancam lewat Albert Rusnák, Jordan Morris, dan Cristian Roldan. Namun, penjaga gawang LAFC Thomas Hasal tampil solid di bawah mistar dan memastikan timnya mencatat clean sheet.

Son Heung-min tampil sejak awal, tetapi gagal mencatatkan gol dalam kemenangan 1-0 LAFC. (Bobby Arifin/JawaPos.com)

Sorotan lain datang dari Son Heung-min, yang menjadi salah satu andalan LAFC di lini depan. Namun bintang Korea Selatan itu gagal memberi kontribusi gol. Sepanjang pertandingan, Son kerap mendapat pengawalan ketat pemain Seattle sehingga ruang geraknya terbatas. Distribusi bola ke arahnya juga tidak terlalu maksimal, membuat pengaruhnya di area sepertiga akhir tidak terlalu menonjol.