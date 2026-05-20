Roberto De Zerbi Frustrasi! Tottenham Hotspur Tumbang dari Chelsea, Pilih Fokus Lawan Everton

Pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi. (Dok. TNT Sports)
JawaPos.com - Roberto De Zerbi merasa frustrasi setelah Tottenham Hotspur harus kalah dari Chelsea di pekan ke-37. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Stamford Bridge, Rabu (20/5).
Menurutnya, Tottenham Hotspur mampu bermain baik tapi tidak cukup untuk meraih kemenangan. Dia merasa dua gol dari Chelsea tercipta karena kesalahan pemainnya sendiri.
"Saya pikir kami bermain bagus, tetapi tidak cukup untuk menang karena kami melakukan terlalu banyak kesalahan di sepertiga akhir lapangan dan kebobolan dua gol dengan cara yang bodoh," kata Roberto De Zerbi dikutip laman resmi Tottenham Hotspur, Rabu (20/5).
Setelah kekalahan melawan Chelsea, De Zerbi menekankan agar timnya segera fokus untuk laga selanjutnya melawan Everton. Pelatih asal Italia tersebut menginginkan para pemainnya untuk bermain kompak dan kuat.
"Bagaimanapun, kita harus tetap kuat, menjadi lebih kuat, dan mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya," ujar De Zerbi.
Meskipun kalah, De Zerbi masih melihat sisi positif dari permainan Tottenham Hotspur. Dalam 20 menit terakhir, tim asuhannya punya lebih banyak energi yang bisa kembali ditunjukkan pada laga melawan Everton.
"Tetapi kita harus tetap bersatu, kuat, fokus pada pertandingan, dan bermain dengan kepribadian, dengan keberanian," pungkas pelatih 46 tahun tersebut.
Laga melawan Everton pada 24 Mei akan menjadi penentu Tottenham Hotspur untuk bertahan di Liga Inggris atau degradasi ke Championship.
Sementara West Ham United yang berada di zona degradasi juga perlu meraih kemenangan menghadapi Leeds United.
