Cesar Azpilicueta Putuskan Pensiun, Eks Bek Chelsea Paling Sukses Tulis Pesan Perpisahan

Cesar Azpilicueta putuskan pensiun. (Dok. Chelsea)
JawaPos.com - Cesar Azpilicueta memutuskan untuk pensiun sebagai pemain sepak bola profesional. Laga Sevilla melawan Celta Vigo pada 24 Mei akan menjadi laga terakhirnya sebelum pensiun.
Melalui sosial media, Cesar Azpilicueta mengumumkan bahwa dirinya akan pensiun di musim ini dan memulai babak baru dalam hidupnya. Dalam surat perpisahannya, pemain 36 tahun tersebut menceritakan awal kisahnya mengenal sepak bola dan menjadi pemain profesional.
"Hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda bahwa musim ini akan menjadi musim terakhir saya sebagai pemain sepak bola profesional. Setelah bertahun-tahun menjalani mimpi saya, saya merasa sudah waktunya untuk memulai babak baru dalam hidup saya," tulis Cesar Azpilicueta di Instagram.
"Jujur saja, meskipun saya telah mempersiapkan diri untuk momen ini, saya merasa sulit untuk menulis surat ini. Setelah 20 musim, banyak orang telah memainkan peran penting dalam karier saya," ujar Azpilicueta.
"Saat pertama kali menendang bola sebagai seorang anak di Pamplona bersama teman-teman sekolah, saya tidak pernah membayangkan perjalanan luar biasa yang akan saya lalui. Saya bersyukur atas setiap momen: kemenangan, kekalahan yang berat, tantangan, dan yang terpenting, orang-orang yang saya temui dan persahabatan yang saya jalin sepanjang perjalanan ini," imbuh bek serba bisa tersebut.
Lima tim sudah dibela Azpilicueta sebagai pemain profesional mulai dari Osasuna, Marseille, Chelsea, Atletico Madrid, dan Sevilla. Untuk itu, dia mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya yang telah membantu permainannya menjadi lebih baik.
"Kepada rekan-rekan setim, pelatih, dan seluruh staf di semua klub yang beruntung pernah menjadi bagian dari saya, terima kasih telah membantu saya berkembang sebagai pribadi dan pemain setiap hari. Mengenakan seragam CA Osasuna, Olympique Marseille, Chelsea FC, Atletico Madrid, Sevilla FC, dan mewakili negara saya di panggung terbesar adalah sebuah kehormatan sejati. Setiap momen sangat berarti bagi saya," ujar Azpilicueta.
Selain kepada rekan setim dan pelatih, Azpilicueta juga berterima kasih kepada mereka yang selalu mendukungnya yaitu suporter dan keluarga. Pemain binaan akademi Osasuna tersebut merasa mereka punya andil dalam perjalanan kariernya.
"Kepada para penggemar: semangat dan dukungan kalian menginspirasi saya untuk memberikan yang terbaik setiap hari. Kepercayaan kalian kepada saya, terutama di saat-saat sulit, membuat momen-momen indah menjadi lebih baik. Saya harap kalian melihat seorang pemain yang selalu memberikan segalanya untuk warna klub kalian, dengan bangga dan sepenuh hati," terang Azpilicueta.
