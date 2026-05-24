Tiga Pemain Persib Bandung Ini Pernah Rasakan Juara Liga Selain Bersama Maung Bandung, Salah Satunya Eks Pemain PSG!

JawaPos.com – Persib Bandung mencatat sejarah di kompetisi sepak bola era Liga Indonesia yang dimulai musim 1994-1995 lalu. Maung Bandung menjadi tim pertama yang meraih hat-trick juara.

Memang sebelum Persib, di kompetisi era perserikatan pernah ada PSMS Medan yang menorehkan gelar juara di tiga edisi beruntun. Yaitu 1966-1967, 1969, dan 1971.

Persib jadi juara musim 2025-2026 dengan poin 79. Meski poin tim peringkat dua Borneo FC Samarinda selevel dengan Persib, namun berdasarkan regulasi liga di mana head-to-head pertemuan jadi penentu, maka Persib yang layak berada di posisi yang lebih baik.

Dalam dua pertemuan kontra Borneo FC musim ini, Persib tidak terkalahkan. Persib menang 3-1 di Bandung lalu imbang 1-1 di Samarinda.

Ternyata meraih trofi liga bersama Persib, bukan yang pertama kali bagi beberapa penggawa Persib musim ini. Setidaknya ada tiga nama pemain Persib yang merasakan manisnya juara liga di klub lamanya.

1.Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa adalah pemain dengan label bintang ketika didatangkan di bursa transfer paruh kedua 2025-2026. Eks pemain Paris Saint-Germain (PSG) bergabung dengan status free transfer.

Kegemilangan Kurzawa terjadi bersama PSG periode 2014-2024. Bersama Les Parisiens, Kurzawa meraih trofi Ligue 1 atau kompetisi teratas Liga Prancis sebanyak lima kali (2015–2016, 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020, dan 2023–2024).

Bahkan Kurzawa nyaris mengangkat trofi tertinggi Eropa, Liga Champions. Sayangnya pada final Liga Champions 2019-2020, Kurzawa dan PSG kalah 0-1 dari raksasa Jerman, Bayern Munchen.

Menjadi juara bersama Persib memang jadi capaian spesial Kurzawa. Di akun media sosialnya, Kurzawa memamerkan trofi kemenangannya bersama Persib.