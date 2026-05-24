Nathan Tjoe-A-On Bawa Willem II Promosi ke Eredivisie

Aksi Nathan Tjoe-A-On bersama Willem II. (Dok. Willem II)
JawaPos.com - Pemain tim nasional Indonesia Nathan Tjoe-A-On membawa timnya Willem II Tilburg promosi ke Liga Belanda Eredivisie 2026/2027 setelah menang atas FC Volendam melalui adu penalti 5-4 pada leg kedua playoff promosi, Sabtu (23/5).
Dikutip dari Eerste Divisie, Willem II Tilburg harus memastikan kemenangan lewat drama tos-tosan setelah agregat imbang 3-3. Pada leg pertama di kandang sendiri, Willem kalah 1-2. Sementara pada leg kedua Willem yang bertandang menang 2-1 sampai waktu normal berakhir sehingga agregat menjadi 3-3.
Nathan Tjoe-A-On sendiri dipercaya tampil sejak menit awal di lini belakang tim tamu.
Keberhasilan itu menandai kembalinya Willem II ke Eredivisie musim depan sekaligus menjadi pencapaian penting bagi Nathan Tjoe-A-On dan rekan-rekannya.
Willem II langsung tampil agresif dan membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan tujuh menit. Siegert Baartmans sukses menyambar umpan silang Mounir El Allouchi dari sisi kanan untuk membawa tim tamu unggul 1-0.
Tekanan Willem II berlanjut dan membuahkan gol kedua pada menit ke-17. Finn Stam mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan dari tepi kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper Volendam.
Keunggulan dua gol membuat Willem II membalikkan keadaan secara agregat. Namun, Volendam merespons sebelum turun minum.
Pada menit ke-36, Yannick Leliendal memperkecil ketertinggalan melalui tendangan mendatar yang mengarah ke pojok bawah gawang. Skor 2-1 untuk keunggulan Willem II bertahan hingga jeda.
Setelah turun minum, kedua tim sama-sama berusaha menambah gol, tetapi gagal memanfaatkan peluang yang tercipta.
