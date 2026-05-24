Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Banu Adikara
Minggu, 24 Mei 2026 | 14.25 WIB

Jadwal Pekan Terakhir Premier League 2025/2026: Penentuan Tiket Eropa dan Degradasi

Liverpool terancam tidak lolos ke Liga Champions musim 2026/2027. (Istimewa) - Image

Liverpool terancam tidak lolos ke Liga Champions musim 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Premier League 2025/2026 akhirnya sampai pada pertandingan pekan terakhir yang akan digelar pada Minggu, 24 Mei 2026. Seluruh laga akan dimainkan bersamaan pada pukul 22.00 WIB.

Pada pertandingan penutup musim ini, akan menentukan tim yang akan bermain di kompetisi Eropa musim depan dan satu tim yang akan terdegradasi ke Championship.

Tiket Liga Champions sudah digenggam oleh empat tim, Arsenal, Man City, Man United, dan Aston Villa. Satu tempat terakhir akan diperebutkan Liverpool dan Bournemouth. The Reds lebih diunggulkan karena saat ini mengoleksi 59 poin, berbanding 56 milik The Cherrys.

Pada pekan terakhir, Mo Salah dan rekan akan menjamu Brentford, sedangkan Bournemouth bermain di markas Nottingham Forest.

Sementara itu tiket berlaga di Europa League dan Conference League juga masih akan diperebutkan oleh beberapa tim yakni Brighton, Chelsea, Brentford, hingga Sunderland.

Dari zona degradasi, Tottenham hanya membutuhkan hasil imbang untuk bertahan di musim ini sekaligus mengirim rival sesama wakil London, West Ham turun kasta. Pada laga terakhir malam ini, The Lilywhites akan menantang Everton, sementara The Hammers menjamu Leeds United.

Jadwal Pekan Terakhir EPL 2025/2026

Semua pertandingan akan dimainkan bersamaan pada pukul 22.00 WIB.

Brighton vs Manchester United

Burnley vs Wolverhampton

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Tiket Liga Champions ke-6 Premier League: Antara Kepentingan Inggris dan AFC Bournemouth - Image
Sepak Bola Dunia

Tiket Liga Champions ke-6 Premier League: Antara Kepentingan Inggris dan AFC Bournemouth

Jumat, 22 Mei 2026 | 23.13 WIB

Tottenham Hotspur Jalani ”Final” Degradasi Premier League, Derbi London Utara Bisa Menghilang - Image
Sepak Bola Dunia

Tottenham Hotspur Jalani ”Final” Degradasi Premier League, Derbi London Utara Bisa Menghilang

Kamis, 21 Mei 2026 | 23.54 WIB

Mikel Arteta Resmi Catat Rekor sebagai Eks Pemain Pertama Juara Premier League sebagai Pelatih - Image
Sepak Bola

Mikel Arteta Resmi Catat Rekor sebagai Eks Pemain Pertama Juara Premier League sebagai Pelatih

Kamis, 21 Mei 2026 | 05.46 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore