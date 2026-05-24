Jadwal Pekan Terakhir Premier League 2025/2026: Penentuan Tiket Eropa dan Degradasi

Liverpool terancam tidak lolos ke Liga Champions musim 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Premier League 2025/2026 akhirnya sampai pada pertandingan pekan terakhir yang akan digelar pada Minggu, 24 Mei 2026. Seluruh laga akan dimainkan bersamaan pada pukul 22.00 WIB.
Pada pertandingan penutup musim ini, akan menentukan tim yang akan bermain di kompetisi Eropa musim depan dan satu tim yang akan terdegradasi ke Championship.
Tiket Liga Champions sudah digenggam oleh empat tim, Arsenal, Man City, Man United, dan Aston Villa. Satu tempat terakhir akan diperebutkan Liverpool dan Bournemouth. The Reds lebih diunggulkan karena saat ini mengoleksi 59 poin, berbanding 56 milik The Cherrys.
Pada pekan terakhir, Mo Salah dan rekan akan menjamu Brentford, sedangkan Bournemouth bermain di markas Nottingham Forest.
Sementara itu tiket berlaga di Europa League dan Conference League juga masih akan diperebutkan oleh beberapa tim yakni Brighton, Chelsea, Brentford, hingga Sunderland.
Dari zona degradasi, Tottenham hanya membutuhkan hasil imbang untuk bertahan di musim ini sekaligus mengirim rival sesama wakil London, West Ham turun kasta. Pada laga terakhir malam ini, The Lilywhites akan menantang Everton, sementara The Hammers menjamu Leeds United.
Brighton vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton
