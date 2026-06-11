Jadon Sancho Akhiri Perjalanan di MU Setelah Dikontrak Mahal

JawaPos.com - Manchester United secara resmi mengonfirmasi bahwa Jadon Sancho akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir pada Juni 2026.

Kepastian itu diumumkan pada Rabu (10/6) lewat situs resmi klub yang menandai berakhirnya perjalanan sang winger di Old Trafford.

Sancho yang saat ini berusia 26 tahun, terakhir kali tampil untuk Manchester United dalam ajang Community Shield pada Agustus 2024. Sejak saat itu, Sancho lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman di sejumlah klub.

Pemain asal Inggris itu didatangkan dari Borussia Dortmund pada Juli 2021 dengan nilai transfer mencapai EUR 85 juta (sekitar Rp 1,7 trilliun).

Namun, kontribusinya tidak sebanding dengan besarnya investasi klub. Pasalnya, selama berseragam Manchester United, Sancho hanya mencatatkan 83 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 12 gol dan enam asis.

Sepanjang dua musim terakhir, Sancho lebih sering dipinjamkan. Pada musim 2025/2026, Sancho memperkuat Aston Villa dan ikut membantu menjuarai Liga Europa. Meskipun demikian, kontribusinya tetap minim dengan hanya mencetak satu gol di semua kompetisi.

Sebelumnya, pada musim 2024/2025, Sancho dipinjamkan ke Chelsea. Di sana, Sancho tampil dalam 31 pertandingan liga dan mencetak tiga gol, serta ikut meraih gelar Conference League.

Namun, performa itu belum cukup untuk meyakinkan klub mana pun untuk mempertahankannya secara permanen.

Ketertarikan terhadap Sancho sempat datang dari mantan klubnya, Borussia Dortmund. Laporan pada Maret 2026 menyebutkan bahwa klub Bundesliga itu membuka peluang untuk memulangkannya dan Sancho pun dikabarkan terbuka untuk kembali ke Jerman.