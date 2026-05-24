Ryanair Sindir Selebrasi Cristiano Ronaldo usai Bawa Al Nassr Juara Liga Arab Saudi 2025/2026

JawaPos.com - Maskapai penerbangan asal Irlandia Ryanair ikut mencuri perhatian publik sepak bola setelah melontarkan sindiran lucu kepada Cristiano Ronaldo. CR7 berhasil membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim 2025/2026.

Komentar itu muncul di media sosial beberapa saat setelah Al Nassr memastikan gelar juara lewat kemenangan telak 4-1 atas Damac pada laga pekan terakhir. Dalam pertandingan tersebut, Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak dua gol dan kembali menjadi pembeda bagi timnya.

Namun bukan hanya performanya di lapangan yang jadi sorotan. Ryanair justru membuat publik ramai membahas selebrasi khas Ronaldo.

Maskapai berbiaya murah itu menulis komentar bernada bercanda. ”Memangnya kamu tidak punya rekan setim?” Sindiran tersebut langsung viral dan memancing ribuan reaksi dari para penggemar sepak bola.

Meski hanya candaan, komentar Ryanair dianggap menggambarkan besarnya peran Ronaldo di Al Nassr musim ini. Sejak bergabung pada akhir 2022 setelah meninggalkan Manchester United, Ronaldo memang menjadi pusat perhatian di sepak bola Arab Saudi.

Kedatangannya bukan hanya meningkatkan popularitas Saudi Pro League, tetapi juga membuka jalan bagi banyak pemain top dunia untuk datang ke Timur Tengah. Dalam beberapa musim terakhir, liga Arab Saudi berhasil mendatangkan nama besar seperti Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, hingga N'Golo Kante.

Bagi Ronaldo, gelar ini terasa spesial karena menjadi trofi liga pertamanya bersama Al Nassr. Sebelumnya, meski tampil tajam dan produktif, dia belum mampu membawa klub tersebut meraih gelar domestik.

Musim ini, Ronaldo kembali menunjukkan kualitasnya meski sudah berusia 41 tahun. Dia sukses mencatat lebih dari 129 gol bersama Al Nassr di semua kompetisi dan menembus 100 gol di Saudi Pro League.