Tribun Utara Markas Manchester City akan Diberi Nama 'Pep Guardiola'

JawaPos.com - Manchester City memutuskan untuk mengganti nama Tribun Utara Stadion Etihad, Manchester dengan nama Pep Guardiola, dikutip dari ANTARA.

Langkah ini diambil The Citizens sebagai penghormatan atas jasa yang diberikan pelatih legendaris mereka Joseph "Pep" Guardiola yang mempersembahkan kesuksesan besar dalam sejarah klub yang bermarkas di Stadion Etihad ini.

"Manchester City dengan senang hati mengumumkan bahwa Tribun Utara yang baru dikembangkan dan diperluas di Stadion Etihad akan dinamai 'Stand Pep Guardiola'," tulis Manchester City dikutip dalam laman resmi, Sabtu.

Tribun Utara Stadion Etihad secara resmi akan berganti nama dan dibuka dengan nama Tribun Pep Guardiola pada pertandingan pekan terakhir Liga Inggris yang mempertemukan Manchester City menghadapi Aston Villa pada Minggu.

Manchester City memang tengah merenovasi tribun sejak 2023 dengan penambahan lebih dari 7.000 kursi baru yang membuat kapasitas Stadion Etihad kini mencapai 61.000 penonton.

Pep Guardiola memutuskan untuk berpisah dengan Manchester City pada akhir musim ini meski kontraknya masih menyisakan satu tahun lagi.

Pelatih asal Spanyol tersebut telah berada di Stadion Etihad selama satu dekade dengan berhasil menyumbangkan total 20 trofi, yang menjadikannya pelatih tersukses sepanjang sejarah The Sky Blues.