Manchester City Akan Buatkan Patung untuk Pep Guardiola

Pelatih Manchester City Pep Guardiola. (ig @mcfc_city17)
JawaPos.com - Manchester City akan membuatkan patung untuk pelatih legendaris mereka Joseph "Pep" Guardiola yang diletakkan di area utara Stadion Etihad, Manchester, dikutip dari ANTARA.
Pemilik Klub Manchester City Sheikh Mansour mengatakan bahwa pembuatan patung ini sebagai sebuah penghargaan atas apa yang telah dilakukan oleh Pep Guardiola selama melatih The Citizens.
"Saya mengatakan bahwa Manchester City harus memiliki orang-orang terbaik, baik di dalam dan di luar lapangan. Selama sepuluh tahun Pep telah menjadi personifikasi dari ambisi itu," kata Sheikh Mansour dikutip dari laman resmi Manchester City, Sabtu.
Pembuatan patung Pep Guardiola ini menyusul berakhirnya masa bakti pelatih asal Spanyol tersebut di Stadion Etihad pada akhir musim ini.
Mantan pelatih Barcelona tersebut memutuskan untuk mundur sebagai pelatih Manchester City meski kontraknya masih tersisa satu tahun.
"Dia telah membuat jejak tak terhapus pada DNA klub. Salah satu tanggung jawab besar dari bagaimana ia memperoleh kemenangan dan membawa klub mengangkat banyak piala," ujar Sheikh Mansour.
Selain membuat patung Pep Guardiola, pihak manajemen juga memutuskan untuk mengganti nama Tribun Utara Stadion Etihad sebagai Tribun Pep Guardiola untuk menghormati jasa pelatih terbaik sepanjang sejarah klub yang bermarkas di Manchester tersebut.
Selama satu dekade kepemimpinannya di Manchester City, Pep telah menyumbangkan total 20 trofi termasuk satu gelar Liga Champions perdana klub.
Pembuatan patung ini juga menjadi kali keempat Manchester City menganugerahkan hal yang sama setelah sebelumnya pihak manajemen telah memberikan penghargaan kepada pemain legenda seperti Vincent Kompany, David Silva, dan Sergio "Kun" Aguero.
