Jadwal Liga Inggris: Spurs Belum Aman, Chelsea Incar Liga Europa!

Ilustrasi kompetisi sepak bola Liga Inggris. (Gilang Galiartha/Antara)
JawaPos.com - Tottenham Hotspur memburu kepastian aman dari ancaman degradasi dan Chelsea mengincar tiket Liga Europa musim depan bakal mewarnai rangkaian laga pekan pemungkas atau ke-38 Liga Inggris 2025/26 yang akan digelar serentak pada Minggu (24/5) pukul 22.00 WIB, dikutip dari ANTARA.
Di laga pemungkas Tottenham akan menjamu Everton, laga krusial bagi Spurs yang saat ini terdampar di posisi ke-17 klasemen dengan koleksi 38 poin, hanya terpaut dua poin dari West Ham United yang ada satu strip di bawah mereka.
Kemenangan tentu akan memastikan tim asal London Utara tersebut bakal bertahan di kasta tertinggi musim depan. Jika gagal menang, Tottenham tentu membutuhkan bantuan Leeds United yang bakal melawat ke markas West Ham pada saat bersamaan.
Hasil imbang pun cukup bagi Tottenham untuk mengamankan diri dari degradasi, sebab secara matematis West Ham perlu menang melawan Leeds dengan marjin setidaknya 12 gol untuk menyalip Spurs.
Baca Juga:Bomber Manchester City Tunjukkan Sikap Sportif, Erling Haaland Beri Selamat ke Arsenal Usai Juara Liga Inggris
Sementara itu, Chelsea yang saat ini berada di urutan kedelapan dengan koleksi 52 poin masih berpeluang mencetak tiket Liga Europa apabila menang saat melawat ke markas Sunderland.
Tapi kemenangan bukan satu-satunya syarat bagi Chelsea untuk naik peringkat, mereka juga membutuhkan bantuan dari hasil laga lain di Stadion Amex, di mana Brighton & Hove Albion menjamu Manchester United.
Chelsea saat ini terpaut satu poin dari Brighton, maka The Blues hanya bisa ke Liga Europa jika menang melawan Sunderland dan di waktu bersamaan United mengalahkan tuan rumah di Amex.
Sementara itu, Arsenal bakal mengangkat trofi Premier League musim ini di markas Crystal Palace terlepas apapun hasil di Selhurst Park nanti. Tentu saja Mikel Arteta tak ingin mencoreng momen tersebut dengan kekalahan dari tuan rumah.
Baca Juga:Bali United Tantang Dewa United di Laga Pamungkas Super League musim 2025/26, Duel Penutup Sarat Gengsi!
Berikut jadwal lengkap pekan ke-38 Liga Inggris 2025/26 yang bakal berlangsung serentak pada Minggu (24/5) pukul 22.00 WIB:
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah