Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 22 Mei 2026 | 13.30 WIB

Jadwal Liga Inggris: Spurs Belum Aman, Chelsea Incar Liga Europa!

Ilustrasi kompetisi sepak bola Liga Inggris. (Gilang Galiartha/Antara) - Image

Ilustrasi kompetisi sepak bola Liga Inggris. (Gilang Galiartha/Antara)

JawaPos.com - Tottenham Hotspur memburu kepastian aman dari ancaman degradasi dan Chelsea mengincar tiket Liga Europa musim depan bakal mewarnai rangkaian laga pekan pemungkas atau ke-38 Liga Inggris 2025/26 yang akan digelar serentak pada Minggu (24/5) pukul 22.00 WIB, dikutip dari ANTARA.

Di laga pemungkas Tottenham akan menjamu Everton, laga krusial bagi Spurs yang saat ini terdampar di posisi ke-17 klasemen dengan koleksi 38 poin, hanya terpaut dua poin dari West Ham United yang ada satu strip di bawah mereka.

Kemenangan tentu akan memastikan tim asal London Utara tersebut bakal bertahan di kasta tertinggi musim depan. Jika gagal menang, Tottenham tentu membutuhkan bantuan Leeds United yang bakal melawat ke markas West Ham pada saat bersamaan.

Hasil imbang pun cukup bagi Tottenham untuk mengamankan diri dari degradasi, sebab secara matematis West Ham perlu menang melawan Leeds dengan marjin setidaknya 12 gol untuk menyalip Spurs.

Sementara itu, Chelsea yang saat ini berada di urutan kedelapan dengan koleksi 52 poin masih berpeluang mencetak tiket Liga Europa apabila menang saat melawat ke markas Sunderland.

Tapi kemenangan bukan satu-satunya syarat bagi Chelsea untuk naik peringkat, mereka juga membutuhkan bantuan dari hasil laga lain di Stadion Amex, di mana Brighton & Hove Albion menjamu Manchester United.

Chelsea saat ini terpaut satu poin dari Brighton, maka The Blues hanya bisa ke Liga Europa jika menang melawan Sunderland dan di waktu bersamaan United mengalahkan tuan rumah di Amex.

Sementara itu, Arsenal bakal mengangkat trofi Premier League musim ini di markas Crystal Palace terlepas apapun hasil di Selhurst Park nanti. Tentu saja Mikel Arteta tak ingin mencoreng momen tersebut dengan kekalahan dari tuan rumah.

Jadwal Lengkap

Berikut jadwal lengkap pekan ke-38 Liga Inggris 2025/26 yang bakal berlangsung serentak pada Minggu (24/5) pukul 22.00 WIB:

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Roberto De Zerbi Frustrasi! Tottenham Hotspur Tumbang dari Chelsea, Pilih Fokus Lawan Everton - Image
Sepak Bola Dunia

Roberto De Zerbi Frustrasi! Tottenham Hotspur Tumbang dari Chelsea, Pilih Fokus Lawan Everton

Kamis, 21 Mei 2026 | 03.09 WIB

Roberto De Zerbi Abaikan Rekor Buruk, Tottenham Hotspur Siap Curi Poin dari Chelsea Demi Hindari Degradasi - Image
Sepak Bola Dunia

Roberto De Zerbi Abaikan Rekor Buruk, Tottenham Hotspur Siap Curi Poin dari Chelsea Demi Hindari Degradasi

Rabu, 20 Mei 2026 | 05.24 WIB

Carlo Ancelotti Panggil Neymar ke Timnas Brasil, Bintang Chelsea Jadi Korban - Image
Piala Dunia 2026

Carlo Ancelotti Panggil Neymar ke Timnas Brasil, Bintang Chelsea Jadi Korban

Selasa, 19 Mei 2026 | 19.18 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore