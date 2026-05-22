Jadwal Liga Inggris: Spurs Belum Aman, Chelsea Incar Liga Europa!

JawaPos.com - Tottenham Hotspur memburu kepastian aman dari ancaman degradasi dan Chelsea mengincar tiket Liga Europa musim depan bakal mewarnai rangkaian laga pekan pemungkas atau ke-38 Liga Inggris 2025/26 yang akan digelar serentak pada Minggu (24/5) pukul 22.00 WIB, dikutip dari ANTARA.

Di laga pemungkas Tottenham akan menjamu Everton, laga krusial bagi Spurs yang saat ini terdampar di posisi ke-17 klasemen dengan koleksi 38 poin, hanya terpaut dua poin dari West Ham United yang ada satu strip di bawah mereka.

Kemenangan tentu akan memastikan tim asal London Utara tersebut bakal bertahan di kasta tertinggi musim depan. Jika gagal menang, Tottenham tentu membutuhkan bantuan Leeds United yang bakal melawat ke markas West Ham pada saat bersamaan.

Hasil imbang pun cukup bagi Tottenham untuk mengamankan diri dari degradasi, sebab secara matematis West Ham perlu menang melawan Leeds dengan marjin setidaknya 12 gol untuk menyalip Spurs.

Sementara itu, Chelsea yang saat ini berada di urutan kedelapan dengan koleksi 52 poin masih berpeluang mencetak tiket Liga Europa apabila menang saat melawat ke markas Sunderland.

Tapi kemenangan bukan satu-satunya syarat bagi Chelsea untuk naik peringkat, mereka juga membutuhkan bantuan dari hasil laga lain di Stadion Amex, di mana Brighton & Hove Albion menjamu Manchester United.

Chelsea saat ini terpaut satu poin dari Brighton, maka The Blues hanya bisa ke Liga Europa jika menang melawan Sunderland dan di waktu bersamaan United mengalahkan tuan rumah di Amex.

Sementara itu, Arsenal bakal mengangkat trofi Premier League musim ini di markas Crystal Palace terlepas apapun hasil di Selhurst Park nanti. Tentu saja Mikel Arteta tak ingin mencoreng momen tersebut dengan kekalahan dari tuan rumah.