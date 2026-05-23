Federico Dimarco jadi Pemain Terbaik! Simak Daftar Penghargaan Individu Serie A 2025/2026

JawaPos.com - Pemain bertahan Inter Milan Federico Dimarco menjadi pemain terbaik Serie A musim 2025/2026, dikutip dari ANTARA.

Pemain tim nasional Italia tersebut menjadi pilar penting dalam kesuksesan Nerrazurri menggondol gelar juara Liga Italia 2025/2026 yang merupakan gelar liga ke-21 dalam sejarah klub.

“Sebagai musim Serie A yang menarik dengan begitu banyak yang harus diputuskan dalam hal kualifikasi piala Eropa dan pertempuran untuk menghindari degradasi, kami menghormati para pemain yang telah berkontribusi paling banyak selama kejuaraan,” CEO Serie A Luigi De Siervo dalam laman resmi, Sabtu.

Dimarco musim ini tampil begitu menjanjikan dengan mencatatkan enam gol dan 18 assist dalam 34 penampilan. Jumlah assist dari bek sayap kiri tersebut juga menjadikannya sebagai pemain dengan catatan assist terbanyak di Liga Italia musim ini.

Selain memberikan gelar pemain terbaik, Serie A juga memberikan sejumlah penghargaan kepada para pemain di setiap posisi.

Penyerang sekaligus kapten Inter Milan Lautaro Martinez dinobatkan sebagai penyerang terbaik.

Bintang Como Nico Paz menyabet penghargaan gelandang terbaik. Jangkar Cagliari Marco Palestra menyabet gelar pemain bertahan terbaik.

Tembok AS Roma Mile Svilar menjadi penjaga gawang terbaik. Terakhir pemain Juventus Kenan Yildiz dinobatkan sebagai pemain muda terbaik.

