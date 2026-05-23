Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 23 Mei 2026 | 15.00 WIB

Federico Dimarco jadi Pemain Terbaik! Simak Daftar Penghargaan Individu Serie A 2025/2026

Pemain bola Inter Milan Federico Dimarco. (ANTARA) - Image

Pemain bola Inter Milan Federico Dimarco. (ANTARA)

JawaPos.com - Pemain bertahan Inter Milan Federico Dimarco menjadi pemain terbaik Serie A musim 2025/2026, dikutip dari ANTARA.

Pemain tim nasional Italia tersebut menjadi pilar penting dalam kesuksesan Nerrazurri menggondol gelar juara Liga Italia 2025/2026 yang merupakan gelar liga ke-21 dalam sejarah klub.

“Sebagai musim Serie A yang menarik dengan begitu banyak yang harus diputuskan dalam hal kualifikasi piala Eropa dan pertempuran untuk menghindari degradasi, kami menghormati para pemain yang telah berkontribusi paling banyak selama kejuaraan,” CEO Serie A Luigi De Siervo dalam laman resmi, Sabtu.

Dimarco musim ini tampil begitu menjanjikan dengan mencatatkan enam gol dan 18 assist dalam 34 penampilan. Jumlah assist dari bek sayap kiri tersebut juga menjadikannya sebagai pemain dengan catatan assist terbanyak di Liga Italia musim ini.

Selain memberikan gelar pemain terbaik, Serie A juga memberikan sejumlah penghargaan kepada para pemain di setiap posisi.

Penyerang sekaligus kapten Inter Milan Lautaro Martinez dinobatkan sebagai penyerang terbaik.

Bintang Como Nico Paz menyabet penghargaan gelandang terbaik. Jangkar Cagliari Marco Palestra menyabet gelar pemain bertahan terbaik.

Tembok AS Roma Mile Svilar menjadi penjaga gawang terbaik. Terakhir pemain Juventus Kenan Yildiz dinobatkan sebagai pemain muda terbaik.

Daftar Penghargaan

Berikut daftar penghargaan individu Liga Italia musim 2025/2026:

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Pekan Terakhir Liga Italia: 4 Tim Berebut Dua Tiket Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Pekan Terakhir Liga Italia: 4 Tim Berebut Dua Tiket Liga Champions

Jumat, 22 Mei 2026 | 13.36 WIB

Rencana Besar Juventus Terungkap, Spalletti dan Elkann Sepakat Evaluasi Skuad dan Belanja Pemain - Image
Sepak Bola Dunia

Rencana Besar Juventus Terungkap, Spalletti dan Elkann Sepakat Evaluasi Skuad dan Belanja Pemain

Kamis, 21 Mei 2026 | 15.09 WIB

Cremonese Masih Terancam Degradasi meski Kalahkan Udinese 1-0, Emil Audero Optimistis Lawan Como - Image
Sepak Bola Dunia

Cremonese Masih Terancam Degradasi meski Kalahkan Udinese 1-0, Emil Audero Optimistis Lawan Como

Senin, 18 Mei 2026 | 15.54 WIB

Terpopuler

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya! - Image
1

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

2

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

3

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

6

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

7

8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!

8

Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara

9

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

10

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore