Rencana Besar Juventus Terungkap, Spalletti dan Elkann Sepakat Evaluasi Skuad dan Belanja Pemain

JawaPos.com - Masa depan Juventus mulai memasuki fase penting setelah pelatih Luciano Spalletti disebut intens berdiskusi dengan pemilik Exor, John Elkann. Pembicaraan keduanya tidak hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga menyentuh rencana jangka panjang klub, termasuk strategi transfer dan kondisi finansial tim.

Situasi Juventus memang sedang tidak stabil setelah beberapa hasil kurang memuaskan di Serie A.

Kekalahan dari Fiorentina menjadi salah satu momen yang memicu evaluasi lebih dalam terhadap skuad yang ada saat ini.

Dari situ, Spalletti mulai menegaskan kebutuhan tim untuk segera berbenah jika ingin kembali bersaing di level tertinggi.

Dalam diskusi tersebut, Spalletti dikabarkan sudah menyusun gambaran skuad idealnya. Ia menilai Juventus membutuhkan tambahan kekuatan di setiap lini, mulai dari sektor penjaga gawang hingga lini serang.

Nama besar seperti Alisson Becker yang kini membela Liverpool disebut masuk dalam radar sebagai target utama untuk memperkuat posisi kiper.

Di lini belakang, Juventus juga butuh bek yang tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga mampu membangun serangan dari bawah.

Nama Kim Min-jae yang saat ini bermain untuk Bayern Munchen sempat muncul sebagai opsi, meski situasinya tidak mudah mengingat statusnya di klub tersebut.