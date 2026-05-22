Pekan Terakhir Liga Italia: 4 Tim Berebut Dua Tiket Liga Champions

JawaPos.com - Pekan terakhir Liga Italia 2025/26 akan berlangsung mulai Sabtu (23/5) hingga Senin (25/5). Sorotan utama tertuju pada persaingan sengit perebutan dua tiket tersisa menuju Liga Champions musim depan, dikutip dari ANTARA.

Inter Milan dan Napoli sudah memastikan tempat di kompetisi elite Eropa tersebut. Kini, dua slot tersisa diperebutkan empat tim, yakni AC Milan, AS Roma, Como, dan Juventus.

Laga yang melibatkan empat tim tersebut akan dimainkan secara bersamaan pada Senin (25/5) pukul 01.45 WIB.

AC Milan yang menempati peringkat ketiga dengan 70 poin berada dalam posisi cukup menguntungkan. Rossoneri akan menjamu Cagliari di San Siro. Di atas kertas, pasukan Massimiliano Allegri lebih diunggulkan karena menghadapi tim papan bawah dan tampil di kandang sendiri.

Meski demikian, Milan tetap tidak boleh lengah setelah sempat mengalami kesulitan pada pertandingan sebelumnya. Tambahan tiga poin menjadi target mutlak demi mengamankan tiket Liga Champions tanpa bergantung pada hasil tim lain.

Persaingan ketat juga melibatkan AS Roma yang memiliki poin sama dengan Milan. Giallorossi akan bertandang ke markas Hellas Verona di Stadion Marcantonio Bentegodi.

Roma berpeluang membawa pulang kemenangan karena menghadapi Verona, yang sudah dipastikan terdegradasi. Namun, tim tuan rumah diprediksi tetap memberikan perlawanan demi menutup musim dengan hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

Sementara itu, Como menghadapi tantangan tidak mudah saat melawat ke kandang Cremonese di Stadio Giovanni Zini. Tuan rumah masih berjuang keluar dari zona degradasi sehingga kemenangan menjadi harga mati.