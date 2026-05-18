Sassuolo Tumbang 2-3 dari Lecce di Laga Kandang Terakhir, Fabio Grosso: Sepak Bola Bisa Sangat Kejam!

JawaPos.com - Sassuolo harus menerima kekalahan dengan skor 2-3 saat menjamu Lecce dalam pekan ke-37 Serie A 2025/2026 di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Senin (18/5). Lecce membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-14 lewat Walid Cheddira.

Penyerang berusia 28 tahun itu mencetak gol dari dalam kotak penalti setelah memanfaatkan peluang dengan baik. Namun, Armand Lauriente berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-20 lewat tembakan dari dalam kotak penalti usai menerima assist Pedro Felipe.

Lima menit berselang, Lecce kembali unggul setelah Cheddira mencetak gol keduanya lewat sundulan yang memanfaatkan umpan silang Lameck Banda. Gol itu pun membawa Lecce menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1.

Memasuki babak kedua, Sassuolo meningkatkan intensitas serangan. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-82 ketika Andrea Pinamonti mencetak gol penyama kedudukan 2-2 dari jarak sangat dekat setelah menerima umpan Ulisses Garcia.

Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, Lecce justru mencuri kemenangan di masa tambahan waktu. Pada menit ke-90+6, Nikola Stulic mencetak gol krusial lewat sepakan kaki kiri dari tengah kotak penalti setelah menerima umpan sundulan Omri Gandelman. Gol itu pun memastikan kemenangan bagi Lecce dengan skor 3-2.

Dilansir dari ESPN, Sassuolo sempat mencoba membalas di sisa waktu pertandingan, tetapi sejumlah peluang gagal dimaksimalkan. Cristian Volpato sempat melakukan tembakan tetapi masih melambung tipis di atas mistar dan sundulan Pinamonti masih berhasil diamankan kiper Lecce Wladimiro Falcone.

Pelatih Sassuolo Fabio Grosso pun mengungkapkan kekecewaannya atas hasil itu usai pertandingan. Namun, Grosso tetap mengapresiasi performa timnya sepanjang laga.

“Kami sebenarnya ingin menutup laga kandang terakhir dengan lebih baik. Kami memainkan pertandingan yang bagus, menciptakan banyak peluang dan tampil baik dalam sebagian besar waktu pertandingan,” kata Grosso dikutip dari situs resmi Sassuolo.