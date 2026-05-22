Barcelona Mulai Cari Pengganti Lewandowski, Deco Buka Peluang Datangkan Julian Alvarez

Julian Alvarez. (Istimewa)
JawaPos.com - FC Barcelona mulai bergerak menyusun rencana besar untuk lini depan mereka musim depan. Setelah masa depan Robert Lewandowski disebut semakin mendekati akhir di Camp Nou, manajemen Blaugrana kini mulai mencari sosok baru yang bisa menjadi tumpuan di sektor penyerangan.
Nama yang paling ramai dikaitkan dengan Barcelona dalam beberapa pekan terakhir adalah Julián Álvarez.
Penyerang milik Atlético Madrid itu disebut masuk dalam daftar prioritas klub untuk memperkuat skuad musim depan.
Rumor tersebut semakin menguat setelah direktur olahraga Barcelona, Deco, memberikan komentar yang dianggap sebagai sinyal terbuka terkait kemungkinan transfer Alvarez.
Dalam acara perayaan gelar juara liga Barcelona, Deco sempat ditanya mengenai peluang mendatangkan striker asal Argentina tersebut. Meski tidak memberikan jawaban tegas, pernyataannya cukup menarik perhatian.
“Kami tidak menutup kemungkinan untuk siapa pun, tetapi kami juga belum merekrut siapa pun,” ujar Deco kepada media.
Pernyataan itu langsung memunculkan spekulasi bahwa Barcelona memang sedang mempertimbangkan Alvarez sebagai calon pengganti Lewandowski.
Apalagi, penyerang berusia 26 tahun itu tampil cukup konsisten dalam beberapa musim terakhir dan dinilai cocok dengan gaya permainan Barcelona.
Selain Alvarez, Barcelona juga sempat dikaitkan dengan Joao Pedro. Penyerang milik Chelsea tersebut disebut menjadi salah satu opsi alternatif di bursa transfer musim panas.
