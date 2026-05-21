Tottenham Hotspur Jalani ”Final” Degradasi Premier League, Derbi London Utara Bisa Menghilang

JawaPos.com - Setelah 33 tahun, atmosfer derbi London Utara bisa menghilang dari Premier League musim depan. Ketika Arsenal memastikan gelar juara Premier League kemarin (20/5), Tottenham Hotspur terancam melorot ke Championship (kompetisi level kedua Inggris) musim depan.

Kekalahan 1-2 Spurs –sebutan Tottenham Hotspur– oleh Chelsea di Stamford Bridge, London, kemarin menjebloskan Micky van de Ven dkk dalam ”final” penentuan degradasi atau dalam matchweek pemungkas alias matchweek ke-38 akhir pekan ini (24/5).

Spurs yang menempati peringkat ke-17 hanya terpaut dua poin (38-36) dengan peringkat ke-18 sekaligus klub asal London Timur, West Ham United. Salah satu di antara mereka bakal menemani Wolverhampton Wanderers dan Burnley FC yang sudah terdegradasi.

Dalam matchweek pemungkas, Spurs bermain kandang melawan Everton. Sementara West Ham bersua Leeds United juga di kandang sendiri, Stadion London.

Tactician Spurs Roberto De Zerbi menyebut misi Spurs menghindari degradasi memang selayaknya final.

”Kami harus menyiapkan diri sebaik mungkin untuk final. Ya, final sesungguhnya bukan seperti ketika melawan Manchester United (final Liga Europa musim lalu), final sesungguhnya ya Minggu nanti,’’ kata De Zerbi seperti dilansir dari Football London.

’’Aku ingin semua orang tahu, Minggu nanti, kami bermain lebih dari (sekadar perjuangan merebut) trofi. Kami bermain demi harga diri, martabat, dan sejarah klub,’’ lanjut pelatih ketiga Spurs musim ini setelah Thomas Frank dan Igor Tudor tersebut.

Gelandang serang Spurs James Maddison kepada Evening Standard mengobarkan gengsi derbi London Utara dalam ruang ganti Spurs demi selamat dari jerat degradasi.