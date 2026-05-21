Unai Emery League! Pelatih Spanyol Ini Sah Jadi Raja Liga Europa dan Catatkan Rekor Unik

JawaPos.com - Saat Aston Villa sukses melaju ke final Liga Europa musim ini, mereka lebih difavoritkan untuk meraih gelar. Apalagi, lawannya adalah SC Freiburg, tim yang belum pernah menembus laga final Eropa sebelumnya.

Faktor lainnya yang membuat tim asal Birmingham itu semakin difavoritkan adalah mereka ditangani Unai Emery, pelatih yang sebelumnya punya empat gelar Liga Europa bersama dua klub berbeda, yaitu tiga trofi dari Sevilla dan satu dengan Villareal.

Dan, benar saja, ketika laga final digelar Kamis (21/5) dini hari WIB di Istanbul, Turki, Aston Villa asuhan Unai Emery benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Bahkan, pada babak pertama, mereka sudah unggul 2-0 lewat gol Youri Tielemans dan Emiliano Buendia.

Memasuki babak kedua, satu tangan Aston Villa sudah menggenggam trofi Liga Europa. Seakan belum puas dengan keunggulan dua gol, The Villans malah menambah satu gol lagi lewat kaki Morgan Rogers dan memastikan timnya menjuarai turnamen kasta kedua Eropa setelah Liga Champions itu.

Berkat kemenangan ini, Unai Emery mencetak rekor baru sebagai satu-satunya pelatih yang memiliki gelar Liga Europa terbanyak, yaitu lima gelar dengan tiga tim berbeda!

Uniknya lagi, semua tim yang Emery bawa menjadi kampiun Liga Europa mengandung kata 'villa', yaitu Sevilla, Villareal, dan terkini Aston Villa.

Maka tak heran jika kini menjadi raja Liga Europa. Bahkan, singkatan UEL yang kepanjangannya adalah UEFA Europa League, bisa dplesetkan menjadi Unai Emery League, saking suksesnya juru taktik asal Spanyol itu di turnamen tersebut.

Pasca laga, mantan pelatih Arsenal itu membeberkan bahwa bersama Villa, ia memiliki visi dan misi yang sama yaitu menunjukkan keinginan dan dukungan penuh untuk meraih trofi, dan hal itu akhirnya terwujud musim ini.