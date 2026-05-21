Unai Emery League! Pelatih Spanyol Ini Sah Jadi Raja Liga Europa dan Catatkan Rekor Unik

Unai Emery berpose dengan trofi Liga Europa setelah membawa Aston Villa mengalahkan SC Freiburg di final. (Aston Villa)
JawaPos.com - Saat Aston Villa sukses melaju ke final Liga Europa musim ini, mereka lebih difavoritkan untuk meraih gelar. Apalagi, lawannya adalah SC Freiburg, tim yang belum pernah menembus laga final Eropa sebelumnya.
Faktor lainnya yang membuat tim asal Birmingham itu semakin difavoritkan adalah mereka ditangani Unai Emery, pelatih yang sebelumnya punya empat gelar Liga Europa bersama dua klub berbeda, yaitu tiga trofi dari Sevilla dan satu dengan Villareal.
Dan, benar saja, ketika laga final digelar Kamis (21/5) dini hari WIB di Istanbul, Turki, Aston Villa asuhan Unai Emery benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Bahkan, pada babak pertama, mereka sudah unggul 2-0 lewat gol Youri Tielemans dan Emiliano Buendia.
Baca Juga:Bawa Aston Villa Juara Liga Europa, Unai Emery Kasih Bukti Tingkatkan Progres The Villans untuk Akhiri 44 Tahun Puasa Gelar
Memasuki babak kedua, satu tangan Aston Villa sudah menggenggam trofi Liga Europa. Seakan belum puas dengan keunggulan dua gol, The Villans malah menambah satu gol lagi lewat kaki Morgan Rogers dan memastikan timnya menjuarai turnamen kasta kedua Eropa setelah Liga Champions itu.
Berkat kemenangan ini, Unai Emery mencetak rekor baru sebagai satu-satunya pelatih yang memiliki gelar Liga Europa terbanyak, yaitu lima gelar dengan tiga tim berbeda!
Uniknya lagi, semua tim yang Emery bawa menjadi kampiun Liga Europa mengandung kata 'villa', yaitu Sevilla, Villareal, dan terkini Aston Villa.
Baca Juga:Prediksi dan Jadwal Freiburg vs Aston Villa: Ambisi Watkins Merepetisi Withe di Final Liga Europa
Maka tak heran jika kini menjadi raja Liga Europa. Bahkan, singkatan UEL yang kepanjangannya adalah UEFA Europa League, bisa dplesetkan menjadi Unai Emery League, saking suksesnya juru taktik asal Spanyol itu di turnamen tersebut.
Pasca laga, mantan pelatih Arsenal itu membeberkan bahwa bersama Villa, ia memiliki visi dan misi yang sama yaitu menunjukkan keinginan dan dukungan penuh untuk meraih trofi, dan hal itu akhirnya terwujud musim ini.
“Kami menunjukkan keinginan untuk juara, dan pendukung turut menularkan hasrat itu pada kami. Tim ini sangat fantastis karena mereka men-support saya secara penuh dan memberikan keleluasaan bagi saya untuk meramu tim yang bisa meraih juara di sebuah kompetisi," ungkapnya seperti dikutip dari laman resmi Aston Villa.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah