Prediksi dan Jadwal Freiburg vs Aston Villa: Ambisi Watkins Merepetisi Withe di Final Liga Europa

JawaPos.com – Aston Villa pernah mengalahkan klub Jerman dalam final ajang antarklub Eropa. Tepatnya dalam European Cup 1981–1982.

Dalam final yang digelar di De Kuip, Rotterdam, Villa menekuk Bayern Munchen 1-0. Gol semata wayang Peter Withe jadi penentu trofi pertama Villa dari ajang Eropa tersebut.

Berselang 44 tahun, bomber Villa Ollie Watkins ingin mengulang momen Withe tersebut.

Watkins berharap, Withe bakal menginspirasinya saat Villa melawan klub Bundesliga, SC Freiburg, dalam final Liga Europa di Besiktas Stadyumu, Istanbul, dini hari nanti

"Aku sebenarnya belum menonton gol Withe. Tetapi, aku ingin melihat terciptanya gol itu sebelum final sebagai inspirasi bagiku," kata Watkins seperti dilansir dari AFP.

Withe diketahui sudah datang ke Bodymoor Heath – sebutan kamp latihan Villa. Watkins juga sudah berbincang dengan mantan pelatih timnas Indonesia tersebut.

Namun, bek tengah Freiburg Matthias Ginter sudah melempar psywar kepada The Villans, julukan Villa. Dilansir dari laman resmi klub, Ginter menyebut Freiburg di Liga Europa musim ini sudah teruji melawan striker-striker top. Antara lain Olivier Giroud (Lille OSC), Borja Iglesias (Celta Vigo), dan Paul Victor (Sporting Braga).

"Tentu Aston Villa lebih difavoritkan. Namun, pada akhirnya, kami ingin memenanginya," kata Ginter.

Prediksi Susunan Pemain Freiburg vs Aston Villa SC FREIBURG (4-2-3-1)

1-Atubolu (g); 29-Treu, 28-Ginter, 3-Lienhart, 17-Kubler; 8-Eggestein, 27-Hofler; 19-Beste, 44-Manzambi, 32-Grifo (c); 31-Matanovic