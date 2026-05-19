Pep Guardiola Dikabarkan Akan Tinggalkan Manchester City Setelah Laga Terakhir Musim Ini Kontra Aston Villa

Pep Guardiola (Bein Sports)
JawaPos.com – Pep Guardiola dikabarkan berpotensi meninggalkan Manchester City setelah pertandingan pekan depan melawan Aston Villa.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (19/5), Laporan media Inggris menyebut laga tersebut dapat menjadi pertandingan terakhir Guardiola bersama klub berjuluk ‘The Citizens' itu.
Jika benar terjadi, kepergian tersebut akan mengakhiri era kepelatihan yang dimulai sejak 2016 dan menghadirkan berbagai prestasi besar bagi Manchester City.
Spekulasi mengenai masa depan Guardiola kembali mencuat setelah laporan dari media Inggris menyebut pelatih asal Spanyol itu dapat mengakhiri masa baktinya lebih cepat.
Meski masih memiliki kontrak hingga 2027, Guardiola disebut mempertimbangkan untuk mundur sebelum masa kerja tersebut selesai. Kabar itu pun memunculkan perhatian luas dari penggemar sepak bola Eropa.
Pertandingan melawan Aston Villa di Stadion Etihad disebut-sebut menjadi momen penting bagi masa depan Guardiola di Manchester City. Sejumlah laporan menyebut pihak klub tengah menyiapkan berbagai kemungkinan apabila sang pelatih benar-benar memutuskan pergi.
Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari klub maupun Guardiola terkait kabar tersebut.
Beberapa laporan juga mengungkapkan bahwa Manchester City disebut tengah mempersiapkan perpisahan khusus untuk Guardiola. Klub dikabarkan mempertimbangkan acara penghormatan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar sang pelatih selama hampir satu dekade terakhir.
Pep Guardiola dinilai berhasil membawa Manchester City menjadi salah satu kekuatan dominan di sepak bola Eropa.
Di tengah kabar tersebut, Manchester City masih menghadapi persaingan ketat dalam perebutan gelar liga musim ini. Situasi kompetitif yang berlangsung disebut turut menjadi salah satu faktor yang memperbesar sorotan terhadap masa depan Guardiola.
