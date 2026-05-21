Pep Guardiola Akan Bertemu Khaldoon Al Mubarak untuk Membahas Masa Depannya di Manchester City

Pep Guardiola mengonfirmasi akan berbicara dengan petinggi Manchester City. (Bein Sports)
JawaPos.com - Pep Guardiola akhirnya buka suara soal masa depannya di Manchester City setelah timnya resmi kehilangan gelar Liga Premier musim ini. Pelatih asal Spanyol itu mengonfirmasi bahwa dirinya akan segera mengadakan pembicaraan penting dengan ketua klub, Khaldoon Al Mubarak, dalam beberapa hari ke depan.
Manchester City dipastikan gagal mempertahankan gelar setelah hanya bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Bournemouth. Hasil tersebut membuat Arsenal resmi keluar sebagai juara Liga Inggris sebelum laga terakhir musim ini dimainkan.
Di Vitality Stadium, Bournemouth tampil agresif dan sempat unggul lebih dulu lewat gol Eli Junior Kroupi pada babak pertama. Manchester City memang sempat menyamakan kedudukan melalui Erling Haaland di menit-menit akhir, tetapi satu poin saja tidak cukup untuk menjaga harapan mereka dalam perebutan gelar.
Namun, perhatian publik setelah pertandingan justru lebih banyak tertuju pada masa depan Guardiola dibanding hasil akhir laga itu sendiri. Dalam beberapa pekan terakhir, rumor mengenai kemungkinan Guardiola meninggalkan Manchester City semakin kencang beredar. Sejumlah laporan bahkan menyebut mantan asisten Guardiola, Enzo Maresca, sudah dipersiapkan untuk mengambil alih kursi pelatih mulai musim depan.
Melansir City Xtra, usai pertandingan melawan Bournemouth, Guardiola akhirnya memberi penjelasan soal situasinya.
”Dengar, saya selalu berbicara dengan klub bukan sekarang, tapi sejak tiga atau empat musim lalu ketika kontrak saya tinggal satu tahun lagi dan hal pertama yang harus Anda pahami adalah saya harus berbicara dengan bos saya (Khaldoon Al Mubarak) terlebih dahulu, kan? Setelah itu, kita akan memutuskan apakah saya masih memiliki kontrak satu tahun lagi, kita akan membicarakan semuanya, dan kita akan memutuskan,” tutur Pep Guardiola.
Ketika ditanya apakah pembicaraan itu baru akan dilakukan setelah laga terakhir musim melawan Aston Villa, Guardiola memastikan prosesnya akan berlangsung lebih cepat.
”Tidak, tidak, kami akan berbicara dalam beberapa hari ke depan. Sekaranglah saatnya untuk berbicara dengan Ferran (Soriano, CEO) dan terutama bos saya (Khaldoon Al Mubarak), dan setelah itu kita akan lihat apa yang terjadi,” tandas Pep Guardiola.
Pernyataan tersebut makin memperbesar spekulasi soal masa depannya di Etihad Stadium. Apalagi, musim ini terlihat cukup melelahkan bagi City setelah kembali menjalani jadwal padat di berbagai kompetisi.
