Pep Guardiola Sampaikan Penghormatan kepada Mikel Arteta Usai Arsenal Juara Premier League

Pep Guardiola dan Mikel Arteta (L'Equipe)
JawaPos.com – Pep Guardiola mengirimkan pesan berkelas kepada Mikel Arteta setelah Arsenal memastikan gelar Premier League musim 2025/26.
Dilansir dari laman Now Arsenal pada Rabu (20/5), Guardiola menjadi salah satu sosok pertama yang menyampaikan ucapan selamat kepada mantan asistennya tersebut usai keberhasilan Arsenal mengakhiri penantian gelar selama 22 tahun.
Pesan itu disampaikan setelah Manchester City gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bournemouth.
Arsenal resmi dinobatkan sebagai juara Premier League setelah Manchester City hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth. City membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara hingga pekan terakhir, tetapi gagal mengamankan tiga poin penting.
Hasil tersebut memastikan Arsenal tidak lagi dapat dikejar di puncak klasemen meskipun kompetisi masih menyisakan satu pertandingan.
Guardiola, yang pernah bekerja bersama Arteta selama beberapa tahun di Manchester City, memberikan penghormatan khusus atas pencapaian mantan asistennya itu. Pelatih asal Spanyol tersebut menyebut Arsenal tampil luar biasa sepanjang musim dan pantas menjadi juara.
Guardiola juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh staf, pemain, dan pendukung Arsenal atas keberhasilan tersebut.
Dalam pernyataannya, Guardiola mengakui Manchester City hampir mempertahankan persaingan gelar hingga akhir musim. Namun, ia menilai Arsenal menunjukkan kualitas terbaik yang membuat mereka layak berada di posisi teratas klasemen.
Sikap Guardiola tersebut mendapat perhatian karena tetap menunjukkan rasa hormat kepada rival utama timnya dalam perebutan gelar.
Sementara itu, para pemain dan staf Arsenal dilaporkan berkumpul di pusat latihan klub untuk menyaksikan pertandingan Manchester City melawan Bournemouth secara bersama-sama. Setelah peluit akhir dibunyikan, suasana perayaan langsung pecah dengan nyanyian, foto bersama, dan selebrasi kemenangan.
