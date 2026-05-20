Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 21 Mei 2026 | 05.56 WIB

Mikel Arteta Ubah Kekacauan Arsenal Menjadi Tim Juara Liga Inggris dengan 5 Strategi Cerdas

Kai Havertz, Eberechi Eze dan Piero Hincapié (Instagram @arsenal) - Image

Kai Havertz, Eberechi Eze dan Piero Hincapié (Instagram @arsenal)

JawaPos.com – Keberhasilan Arsenal meraih gelar Liga Inggris setelah penantian panjang selama 22 tahun tidak hadir secara instan.

Di balik pencapaian bersejarah tersebut, pelatih Mikel Arteta dinilai berhasil membangun ulang fondasi klub melalui berbagai strategi yang terukur, mulai dari pembenahan ruang ganti hingga penguatan mental pemain.

Berikut 5 langkah penting Arteta yang dinilai menjadi kunci sukses Arsenal kembali menjadi penguasa sepak bola Inggris, seperti dilansir dari laman The Telegraph pada Rabu (20/5).

1.     Membangun Ulang Mentalitas dan Kekompakan Tim

Mikel Arteta mewarisi kondisi Arsenal yang dinilai penuh kekacauan saat pertama kali datang pada akhir 2019. Ruang ganti disebut dipenuhi kelompok-kelompok kecil, konflik antarpemain, hingga minimnya kedisiplinan yang menghambat performa tim di lapangan.

 Arteta kemudian membangun budaya kebersamaan dengan meningkatkan standar profesionalisme serta menanamkan rasa tanggung jawab kolektif.

Arteta juga memperkuat hubungan emosional antarpemain agar tercipta solidaritas tinggi dalam situasi sulit. Hasilnya, Arsenal berkembang menjadi tim yang lebih solid dan mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim.

2.     Menjadikan Komunikasi sebagai Senjata Utama Kepemimpinan

Arteta dikenal memiliki pendekatan komunikasi yang intens terhadap para pemainnya. Ia sering mengadakan pertemuan personal untuk menjelaskan visi permainan dan meyakinkan pemain mengenai peran mereka di dalam skuad.

Pendekatan emosional tersebut terbukti efektif dalam menarik minat sejumlah pemain penting untuk bergabung dengan Arsenal.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Mikel Arteta Buktikan Mampu Keluar dari Bayang-bayang Pep Guardiola Lewat Gelar Liga Inggris Arsenal - Image
Sepak Bola

Mikel Arteta Buktikan Mampu Keluar dari Bayang-bayang Pep Guardiola Lewat Gelar Liga Inggris Arsenal

Kamis, 21 Mei 2026 | 05.50 WIB

Pep Guardiola Sampaikan Penghormatan kepada Mikel Arteta Usai Arsenal Juara Premier League - Image
Sepak Bola

Pep Guardiola Sampaikan Penghormatan kepada Mikel Arteta Usai Arsenal Juara Premier League

Kamis, 21 Mei 2026 | 05.42 WIB

Legenda Arsenal Arsene Wenger Ungkap Reaksi Emosional Setelah The Gunners Resmi Juara Liga Inggris - Image
Sepak Bola

Legenda Arsenal Arsene Wenger Ungkap Reaksi Emosional Setelah The Gunners Resmi Juara Liga Inggris

Kamis, 21 Mei 2026 | 05.39 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore