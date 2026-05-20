Mikel Arteta Ubah Kekacauan Arsenal Menjadi Tim Juara Liga Inggris dengan 5 Strategi Cerdas

JawaPos.com – Keberhasilan Arsenal meraih gelar Liga Inggris setelah penantian panjang selama 22 tahun tidak hadir secara instan.

Di balik pencapaian bersejarah tersebut, pelatih Mikel Arteta dinilai berhasil membangun ulang fondasi klub melalui berbagai strategi yang terukur, mulai dari pembenahan ruang ganti hingga penguatan mental pemain.

Berikut 5 langkah penting Arteta yang dinilai menjadi kunci sukses Arsenal kembali menjadi penguasa sepak bola Inggris, seperti dilansir dari laman The Telegraph pada Rabu (20/5).

1. Membangun Ulang Mentalitas dan Kekompakan Tim

Mikel Arteta mewarisi kondisi Arsenal yang dinilai penuh kekacauan saat pertama kali datang pada akhir 2019. Ruang ganti disebut dipenuhi kelompok-kelompok kecil, konflik antarpemain, hingga minimnya kedisiplinan yang menghambat performa tim di lapangan.

Arteta kemudian membangun budaya kebersamaan dengan meningkatkan standar profesionalisme serta menanamkan rasa tanggung jawab kolektif.

Arteta juga memperkuat hubungan emosional antarpemain agar tercipta solidaritas tinggi dalam situasi sulit. Hasilnya, Arsenal berkembang menjadi tim yang lebih solid dan mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim.

2. Menjadikan Komunikasi sebagai Senjata Utama Kepemimpinan

Arteta dikenal memiliki pendekatan komunikasi yang intens terhadap para pemainnya. Ia sering mengadakan pertemuan personal untuk menjelaskan visi permainan dan meyakinkan pemain mengenai peran mereka di dalam skuad.