7 Perjalanan Panjang Arsenal hingga Akhirnya Mengakhiri Penantian Juara Liga Inggris yang Bersejarah

JawaPos.com – Arsenal akhirnya mengakhiri penantian 22 tahun untuk kembali menjuarai Liga Inggris setelah Manchester City gagal meraih kemenangan atas Bournemouth.

Keberhasilan tersebut bukan terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dibangun secara bertahap sejak Mikel Arteta mengambil alih tim pada 2019.

Berikut 7 perjalanan utama Arsenal hingga akhirnya kembali mengangkat trofi Liga Inggris setelah lebih dari dua dekade menunggu, seperti dilansir dari laman The Athletic pada Rabu (20/5).

1. Arsenal Menyusun Jendela Kemenangan sebagai Target Jangka Panjang

Arsenal mulai menyusun rencana jangka panjang sejak 2020 dengan menganalisis peta persaingan Liga Inggris. Manajemen klub memperkirakan periode 2023 hingga 2027 menjadi peluang terbaik untuk merebut gelar ketika dominasi Manchester City dan Liverpool diprediksi mulai melemah. Analisis tersebut mencakup usia pemain lawan, masa kontrak, hingga kemungkinan pergantian pelatih di klub rival.

Berdasarkan perhitungan itu, Arsenal menyusun strategi perekrutan pemain dan pengembangan tim secara lebih terukur. Langkah tersebut menjadi fondasi penting yang membantu Arsenal bersaing secara konsisten dalam beberapa musim terakhir.

2. Mikel Arteta Dipertahankan di Tengah Masa Sulit Klub

Ketika Arsenal terpuruk di papan tengah pada 2020, posisi Mikel Arteta sempat berada dalam tekanan besar. Namun, manajemen klub tetap memberikan dukungan penuh kepada pelatih asal Spanyol tersebut meskipun hasil tim belum stabil. Arteta kemudian mempresentasikan proyek jangka panjang kepada pemilik klub, Stan Kroenke, untuk membangun Arsenal menjadi kekuatan besar kembali.