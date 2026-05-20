Sri Wahyuni
Rabu, 20 Mei 2026 | 13.31 WIB

Tiket Tembus Rp 700 Juta! Fans Arsenal Rela Rogoh Kocek Fantastis Demi Saksikan The Gunners Juara Liga Inggris

22 tahun menunggu, kini Arsenal tinggal selangkah lagi menuju Sejarah juara liga Inggris. (Mirror)

JawaPos.com- Harapan panjang pendukung Arsenal untuk melihat tim kesayangan kembali menjuarai Liga Inggris tampaknya benar-benar mencapai puncaknya musim ini. Demi menyaksikan momen bersejarah tersebut secara langsung, para fans The Gunners bahkan rela mengeluarkan uang dalam jumlah fantastis.

Atmosfer euforia mulai terasa setelah Arsenal menang tipis 1-0 atas Burnley di kandang sendiri. Kemenangan itu membuat pasukan Mikel Arteta semakin dekat dengan gelar Premier League pertama sejak 2004.

Kini perhatian tertuju pada laga terakhir musim ini melawan Crystal Palace di Selhurst Park, Minggu (24/5). Jika Arsenal mampu meraih kemenangan, trofi Liga Inggris resmi menjadi milik mereka.

Situasi itu membuat harga tiket pertandingan melonjak gila-gilaan di pasar penjualan kembali. Beberapa situs bahkan menjual tiket dengan harga yang sulit dipercaya.

Salah satu situs penjualan tiket online dikabarkan menawarkan tiket tribun tandang dengan harga lebih dari Rp 700 juta. Sementara di platform lain, sejumlah pendukung Arsenal rela membayar lebih dari Rp 200 juta demi mendapatkan satu kursi di area pendukung tamu.

Bahkan tiket termurah di tribun kandang pun dijual sekitar Rp 25 juta. Tingginya permintaan membuat laga di Selhurst Park dipastikan penuh sesak dengan kapasitas sekitar 25 ribu penonton.

Pihak Crystal Palace juga mengambil langkah serius untuk mengantisipasi membludaknya suporter Arsenal. Klub mengumumkan pengamanan tambahan untuk laga kick off pukul 16.00 waktu setempat.

Selain itu, sistem berbagi tiket dinonaktifkan dan suporter yang ketahuan membagikan tiket terancam larangan membeli tiket musim depan. Palace juga menegaskan bahwa fans Arsenal yang nekat masuk ke tribun kandang akan langsung dikeluarkan dari stadion.

Arsenal hanya mendapatkan jatah sedikit lebih dari 3.000 tiket untuk pendukung tandang. Polisi Metropolitan London bahkan disebut akan menurunkan personel tambahan demi menjaga keamanan pertandingan penuh tensi tersebut.

