Carlos Ancelotti Optimistis Bawa Brasil Juara Piala Dunia 2026

Carlo Ancelotti yakin bawa Brasil meraih gelar Piala Dunia 2026. (Instagram/@mrancelotti)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional Brasil Carlo Ancelotti percaya diri tim asuhannya mampu menjuarai Piala Dunia 2026 karena saat ini tim Samba merupakan salah satu tim terbaik di dunia dan siap berkompetisi dengan negara mana pun.
’’Saya bukanlah penyihir, tapi seorang pekerja yang telah bekerja selama 40 tahun di sepak bola. Saya mempunyai pengetahuan dan kepercayaan diri bahwa tim ini bisa bersaing dengan tim terbaik di dunia,” ujar Carlo Ancelotti dalam keterangan resmi CBF, Selasa (19/5).
’’Apakah kami bisa melaju ke final Piala Dunia? Ya, kami bisa berada di final. Tapi saya pikir itu belum cukup, tujuan utamanya adalah berada di final dan memenangkannya,” imbuh mantan pelatih Real Madrid ini.
Carlo Ancelotti baru saja memanggil total 26 nama pemain yang akan membela Brasil di Piala Dunia 2026.
Nama-nama pemain langganan skuad seperti Allisson Becker, Ederson Moraes, Marquinhos, Gabriel Magelhaes, Casemiro, Lucas Paqueta, Raphinha, hingga Vinicius Junior masih mendapatkan tempat.
Lalu terdapat nama yang cukup lama hilang dari skuad Brasil yakni mega bintang Santos Neymar. Pemain berusia 34 tahun tersebut kembali memperoleh panggilan ke tim Samba setelah terakhir kali mendapatkan panggilan pada 17 Oktober 2023.
Pelatih berkebangsaan Italia tersebut juga memanggil dua nama pemain muda yang akan melakoni debut di Piala Dunia yakni Endrick dan Rayan. Brasil akan menghadapi lawan-lawan yang cukup tangguh dan bisa jadi batu sandungan di fase grup Piala Dunia 2026 dengan bersua Maroko, Haiti, dan Skotlandia. (*)
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20