3 Masalah Besar yang Menunggu Jose Mourinho di Real Madrid

JawaPos.com - Jose Mourinho dikabarkan tinggal selangkah lagi kembali ke Real Madrid setelah menyetujui kontrak berdurasi dua tahun bersama klub raksasa liga Spanyol tersebut.

Pengumuman resmi disebut akan dilakukan usai laga terakhir La Liga Spanyol musim ini melawan Athletic Club pada 24 Mei. Setelah itu, Jose Mourinho diperkirakan langsung mulai bekerja membangun ulang Real Madrid.

Jose Mourinho, ini bukan sekadar pekerjaan baru. Banyak yang melihat kepulangannya sebagai kesempatan untuk menyelesaikan urusan yang belum tuntas sejak periode pertamanya di Santiago Bernabeu. Namun situasi Real Madrid saat ini jauh lebih rumit dibanding era sebelumnya.

Masalah yang menanti Jose Mourinho bukan hanya soal taktik atau hasil pertandingan. Dia datang ke Real Madrid dengan ruang ganti yang mulai retak, minim sosok pemimpin, dan lini serang yang belum menemukan keseimbangan.

Melansir Madrid Universal, berikut tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan Mourinho jika ingin sukses di Madrid.

1. Memperbaiki Ruang Ganti yang Retak Salah satu persoalan paling serius di Real Madrid musim ini adalah ketegangan internal di dalam skuad. Beberapa konflik antarpemain mulai muncul ke permukaan seiring hasil buruk yang terus berdatangan. Situasi ruang ganti disebut semakin tidak stabil sepanjang musim berjalan.

Insiden yang melibatkan Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Antonio Rudiger, hingga Alvaro Carreira memperlihatkan bahwa keharmonisan tim mulai hilang. Hubungan pemain dengan staf pelatih juga tidak sepenuhnya baik. Vinicius Jr sempat dikabarkan berselisih dengan Xabi Alonso, sementara Kylian Mbappe secara terbuka mengkritik Alvaro Arbeloa.

Dalam situasi seperti ini, karakter Mourinho dianggap bisa menjadi solusi penting. Sepanjang karirnya, Mourinho dikenal sebagai pelatih yang mampu mengembalikan disiplin dan membangun mental kolektif di ruang ganti yang sedang kacau.