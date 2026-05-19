Jose Mourinho Disebut Setujui Kontrak Dua Tahun dari Real Madrid

Mantan kapten Real Madrid Iker Casillas menolak Jose Mourinho, Florentono Perez bersikeras tidak mundur. (ig @themadridviews)
JawaPos.com - Jose Mourinho dikabarkan selangkah lagi kembali ke Santiago Bernabeu. Pelatih asal Portugal tersebut disebut sudah menyetujui kontrak berdurasi dua tahun untuk menangani Real Madrid.
Melansir ESPN, laporan terbaru menyebut kesepakatan antara Mourinho dan Madrid sudah tercapai secara lisan, meski hingga kini belum ditandatangani secara resmi.
Mourinho bahkan dikabarkan telah mengucapkan salam perpisahan kepada klubnya saat ini, Benfica, sebagai tanda bahwa kepindahannya semakin dekat menjadi kenyataan.
Kembalinya Mourinho disebut menjadi bagian dari upaya besar Real Madrid untuk bangkit setelah dua musim beruntun gagal meraih trofi utama.
Situasi tersebut membuat manajemen klub mulai mencari sosok berpengalaman yang mampu mengembalikan mental juara Los Blancos.
Meski kesepakatan personal dengan Mourinho disebut sudah tercapai, Real Madrid tetap harus menyelesaikan urusan dengan Benfica.
Pelatih berusia 63 tahun itu masih terikat kontrak dengan klub Portugal tersebut hingga tahun 2027. Karena itu, Benfica disebut akan menerima kompensasi sekitar EUR 7 juta dari Madrid.
Mourinho sendiri sebelumnya pernah menangani Real Madrid pada periode 2010 hingga 2013. Dalam masa tersebut, ia dikenal sebagai rival utama Barcelona asuhan Pep Guardiola.
Selama berada di Bernabeu, Mourinho sukses mempersembahkan satu gelar LaLiga, satu Copa del Rey, dan satu Supercopa de España.
