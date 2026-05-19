Mantan Direktur Real Madrid Jorge Valdano Ragukan Kredibilitas Jose Mourinho

Jose Mourinho kembali ke Real Madrid meski diragukan keberadaannya. (Istimewa)
JawaPos.com - Spekulasi soal kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid terus memanas dalam beberapa pekan terakhir. Di tengah antusiasme para pendukung, mantan manajer sekaligus eks direktur olahraga klub, Jorge Valdano, memilih memberikan pandangan yang lebih hati-hati.
Valdano mengakui Mourinho masih punya kapasitas untuk membawa dampak positif bagi Real Madrid. Namun menurutnya, situasi di Santiago Bernabeu saat ini jauh lebih kompleks dibanding sekadar mengganti pelatih.
Laporan terbaru bahkan menyebut Mourinho semakin dekat untuk kembali menangani Los Blancos. Kabar itu langsung memunculkan nostalgia di kalangan fans yang masih mengingat era penuh tensi dan drama saat pelatih asal Portugal tersebut pertama kali melatih Madrid.
Meski begitu, Valdano merasa proyek pembangunan ulang Real Madrid membutuhkan lebih dari sekadar kehadiran Mourinho.
Melansir akun X Plus Deportes, dalam wawancaranya bersama Moviestar Plus, Valdano lebih dulu membahas filosofi Florentino Perez dalam membangun Real Madrid.
“Sebagai bagian dari visi Florentino Perez, yang memandang sepak bola sebagai bisnis para pahlawan, dia tidak akan menjual para pahlawan tersebut.”
Menurut Valdano, pendekatan itu membuat Real Madrid selalu berusaha mempertahankan pemain-pemain besar sebagai simbol utama klub.
Setelah itu, ia mulai membahas Mourinho secara khusus. Valdano memprediksi Mourinho kemungkinan akan datang dengan pendekatan berbeda dibanding periode pertamanya di Madrid dulu.
“Saya rasa Mourinho akan datang dengan sisi paling menawannya; pada awalnya, semuanya akan sangat damai.”
