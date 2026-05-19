3 Bintang Real Madrid Dipastikan akan Hengkang di Akhir Musim

JawaPos.com - Real Madrid bersiap menjalani perubahan besar musim panas ini. Setelah Jose Mourinho dipastikan kembali ke Santiago Bernabeu, perombakan skuad juga mulai terlihat jelas.
Melansir Football365, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa tiga pemain senior Real Madrid akan hengkang pada akhir musim. Mereka adalah Dani Carvajal, David Alaba, dan Dani Ceballos.
Kepergian ketiganya menjadi bagian dari proyek baru yang akan dijalankan Mourinho bersama Florentino Perez demi membawa Los Blancos kembali ke puncak sepak bola Eropa.
Nama paling mengejutkan tentu Dani Carvajal. Kapten Real Madrid itu dipastikan meninggalkan klub dengan status bebas transfer. Keputusan tersebut bahkan sudah diumumkan secara resmi oleh pihak klub.
Kepergian Carvajal otomatis menandai berakhirnya salah satu era penting di lini belakang Madrid.
Selain Carvajal, David Alaba juga akan hengkang secara gratis. Bek asal Austria itu beberapa musim terakhir memang kesulitan menjaga konsistensi akibat cedera berkepanjangan.
Sementara itu, Dani Ceballos juga masuk daftar pemain yang akan dilepas. Berbeda dengan dua nama lainnya, Ceballos masih memiliki sisa kontrak satu tahun sehingga Madrid berencana menjualnya musim panas ini.
Menurut laporan, Marseille, Real Betis, dan Ajax menjadi tiga klub yang berpotensi menjadi tujuan berikutnya bagi gelandang asal Spanyol tersebut.
Selain kabar soal pemain yang pergi, situasi Kylian Mbappe juga mulai memunculkan banyak spekulasi. Saat pertama datang dari PSG, Mbappe diproyeksikan menjadi pusat era dominasi baru Real Madrid. Namun kenyataannya justru jauh dari harapan.
Secara statistik, penyerang Prancis itu sebenarnya tetap tajam dengan torehan 85 gol dalam dua musim. Namun performa tim secara keseluruhan dianggap menurun.
Barcelona sukses mendominasi kompetisi domestik dalam dua musim terakhir, sementara Madrid juga gagal memenuhi ekspektasi di Liga Champions.
