Arsenal Juara Liga Inggris Besok Pagi Jika Manchester City Gagal Menang

JawaPos.com - Kemenangan 1-0 Arsenal atas Burnley pada pekan ke-37 Premier League membuat The Gunners selangkah lagi memastikan diri merengkuh gelar juara. Bahkan anak asuh Mikel Arteta dapat memastikannya pada besok pagi Rabu (20/5) WIB!

Arsenal saat ini mengumpulkan 82 poin, unggul lima poin dari Manchester City di posisi dua klasemen liga Inggris yang baru akan memainkan laga ke-37 pada Rabu (20/5) dini hari menghadapi Bournemouth. Laga tersebut dapat menentukan nasib The Gunners.

Jika Manchester City gagal meraih kemenangan atas Bournemouth, Arsenal dipastikan meraih gelar juara Liga Inggris sejak 2004. Sekaligus menjadi trofi liga ke-14 sepanjang sejarah klub.

Namun, apabila anak asuh Pep Guardiola mampu meraih tiga poin, Arsenal tetap tak perlu panik. Sebab dapat menentukan nasib mereka sendiri dengan wajib meraih kemenangan di laga terakhir musim ini saat menghadapi tuan rumah Crystal Palace, Minggu (24/5).

Konsistensi menjadi penantang gelar dalam beberapa musim terakhir akhirnya berbuah manis pada musim ini. Gelontoran dana untuk belanja pemain dan kejeniusan Mikel Arteta menjadi kombinasi tepat untuk Arsenal mengakhiri puasa gelar liga.