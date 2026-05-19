Alasan Gol Kedua Manchester United Tetap Disahkan VAR Meski Handball

JawaPos.com - Kemenangan Manchester United 3-2 atas Nottingham Forest di Old Trafford menyisakan perdebatan besar, terutama soal proses terciptanya gol kedua Setan Merah yang dicetak Matheus Cunha.
Di tengah pertandingan yang berlangsung panas dan dramatis, keputusan VAR kali ini benar-benar membuat banyak orang garuk kepala.
Momen kontroversial itu terjadi saat skor masih imbang 1-1. Bryan Mbeumo terlihat hampir menangkap bola di antara lengan dan tulang rusuknya sebelum bola jatuh ke arah Cunha, yang langsung menyelesaikannya menjadi gol.
Dari tayangan ulang, banyak yang yakin gol tersebut bakal dianulir. Gary Neville yang menjadi komentator bahkan langsung bereaksi keras ketika proses pengecekan VAR berlangsung cukup lama.
Setelah sekitar tiga menit melakukan peninjauan, wasit Michael Salisbury dipanggil ke monitor pinggir lapangan. Namun alih-alih membatalkan gol, ia justru tetap pada keputusan awal dan mengesahkan gol Cunha.
Situasi seperti ini tergolong langka karena sangat jarang wasit Premier League mempertahankan keputusan awal usai review VAR.
Melansir Give Me Sport, Neville pun tidak bisa menyembunyikan kekesalannya.
"Menurut saya itu benar-benar mengejutkan dalam segala hal. Itu tidak masuk akal. VAR sudah cukup jelas, mereka mengatakan itu harus dibatalkan. Dia melakukan handball dan membawa bola kembali ke lapangan. Jujur saja, saya tidak percaya dengan apa yang baru saja saya lihat."
Reaksi serupa juga datang dari kubu Nottingham Forest. Manajer mereka, Vitor Pereira, bahkan meminta adanya pertemuan khusus untuk memperjelas aturan handball yang sekarang dianggap makin membingungkan.
Sementara itu, Morgan Gibbs-White menyampaikan keresahan yang mungkin juga dirasakan banyak penggemar sepak bola.
"Ini tidak jelas bagi siapa pun. Saya rasa tidak ada yang memahami peraturan tentang hal itu."
