Rasmus Hojlund Pamit dari Manchester United Usai Bantu Napoli Lolos ke Liga Champions

Rasmus Hojlund tinggalkan Manchester United. (Dok. Rasmus Hojlund)
JawaPos.com - Rasmus Hojlund mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester United dan dikontrak permanen untuk bermain bersama Napoli musim depan. Penyerang berusia 23 tahun tersebut berstatus sebagai pemain pinjaman sejak awal musim ini.
Melalui sosial media, Rasmus Hojlund merasa senang bisa mencetak gol dan membawa Napoli meraih kemenangan melawan Pisa. Gol tersebut juga membuat Napoli menyegel satu tempat ke Liga Champions musim depan.
Dengan keberhasilan Napoli menuju Liga Champions membuat Rasmus Hojlund menjadi pemain tetap di musim depan. Dia juga mengungkapkan bahwa Napoli membuat performanya makin tajam di lini depan.
"Gol ini terasa simbolis karena memiliki dua makna. Kami sekarang telah mengamankan Liga Champions bersama Napoli, yang berarti karena kontrak, saya sekarang resmi menjadi pemain Napoli dan saya mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester United," tulis Rasmus Hojlund di Instagram.
"Rasanya aneh, karena selama setahun terakhir saya sudah merasa seperti pemain Napoli. Cara kalian para penggemar mendukung saya, membuat saya merasa seperti di rumah dan membiarkan saya menemukan kembali kepercayaan diri saya adalah sesuatu yang sangat saya syukuri," ujar pemain nomor punggung 19 tersebut.
Selain itu, Hojlund merasa emosional harus pergi meninggalkan Manchester United yang merupakan tim impian baginya. Dia mengucapkan terima kasih kepada para pendukung Setan Merah.
"Mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester United juga terasa emosional. Mimpi masa kecil saya menjadi kenyataan dengan bermain di Old Trafford dengan jersey merah," imbuh Hojlund.
"Jadi gol hari ini melambangkan awal baru yang penuh percaya diri, di mana saya akan memberikan segalanya untuk waktu yang akan datang bersama Napoli, dan ucapan terima kasih kepada semua penggemar, pemain, dan staf Manchester United yang telah mewujudkan mimpi yang saya miliki sejak kecil. Saatnya untuk mimpi baru, jadi mari kita kejar," tutup pemain timnas Denmark tersebut.
Setelah Napoli lolos ke Liga Champions, pihak klub langsung mengaktifkan opsi pembelian dan dikontrak permanen. Melansir kanal Instagram @fabrizioromano, Rasmus Hojlund dibeli dengan harga EUR 44 juta senilai Rp 904 miliar.
