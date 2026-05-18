Manchester City Raih Piala FA, Pep Guardiola Larang Pemain Pesta Bir demi Juara Premier League

Pep Guardiola (Instagram @mancity)
JawaPos.com - Tak ada selebrasi berlebihan setelah skuad Manchester City menerima trofi Piala FA. Pelatih City Pep Guadiola bahkan melarang pemainnya melakukan pesta bir. Guardiola meminta pemainnya untuk langsung mengalihkan fokus pada perburuan gelar Premier League.
"Di rumah, bahkan satu bir pun tidak ada. Tidak, tidak, tidak. Tidak ada waktu [untuk merayakan]," kata Guardiola seperti dikutip Goal.
"Chelsea punya tujuh hari untuk mempersiapkan final; kami hanya punya tiga hari, dan kemarin adalah mimpi buruk. Kami menghabiskan waktu enam jam dari kota ke sini. Kereta api agak bermasalah di negara ini. Enam jam (perjalanan) !’’ kecamnya.
Meskipun bir masih disimpan di dalam lemari es, Guardiola mengonfirmasi bahwa klub telah menjadwalkan perayaan resmi untuk akhir musim. Rencananya adalah, menggabungkan pencapaian tim putra dan putri dalam parade bersama melalui jalan-jalan Manchester setelah musim berakhir.
“Senin depan setelah Aston Villa, kami akan merayakannya bersama tim putri. Klub mengatakan kepada saya beberapa parade di Manchester karena kami harus merayakannya bersama kedua tim,” jelas Guardiola.
Baca Juga:Sanksi dan Denda Berlapis Persipura Jayapura! Wajib Bayar Denda Rp 240 Juta, Ketum Benhur Tommy Mano Buka Suara
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong