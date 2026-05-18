Manchester City Raih Piala FA, Pep Guardiola Larang Pemain Pesta Bir demi Juara Premier League

JawaPos.com - Tak ada selebrasi berlebihan setelah skuad Manchester City menerima trofi Piala FA. Pelatih City Pep Guadiola bahkan melarang pemainnya melakukan pesta bir. Guardiola meminta pemainnya untuk langsung mengalihkan fokus pada perburuan gelar Premier League.

"Di rumah, bahkan satu bir pun tidak ada. Tidak, tidak, tidak. Tidak ada waktu [untuk merayakan]," kata Guardiola seperti dikutip Goal.

"Chelsea punya tujuh hari untuk mempersiapkan final; kami hanya punya tiga hari, dan kemarin adalah mimpi buruk. Kami menghabiskan waktu enam jam dari kota ke sini. Kereta api agak bermasalah di negara ini. Enam jam (perjalanan) !’’ kecamnya.

Meskipun bir masih disimpan di dalam lemari es, Guardiola mengonfirmasi bahwa klub telah menjadwalkan perayaan resmi untuk akhir musim. Rencananya adalah, menggabungkan pencapaian tim putra dan putri dalam parade bersama melalui jalan-jalan Manchester setelah musim berakhir.