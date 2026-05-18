Pep Guardiola Perintahkan Para Pemain Tak Rayakan Pesta Usai Manchester City Sukses Menjuarai Piala FA

JawaPos.com – Pep Guardiola menegaskan tidak akan ada pesta perayaan setelah Manchester City berhasil menjuarai Piala FA di Wembley.

Dilansir dari laman RFI pada Minggu (17/5), pelatih asal Spanyol itu bahkan melarang para pemain menikmati satu botol bir meskipun sukses mengalahkan Chelsea 1-0 pada partai final. Guardiola memilih agar seluruh skuad tetap fokus menghadapi sisa pertandingan penting di Liga Primer Inggris.

Manchester City memastikan gelar Piala FA kedelapan klub setelah menang tipis atas Chelsea. Gol semata wayang dalam pertandingan dicetak Antoine Semenyo pada menit ke-72 melalui penyelesaian yang membongkar pertahanan lawan. Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri kegagalan City di final Piala FA dalam dua musim sebelumnya.

Meski meraih trofi bergengsi, Guardiola menegaskan para pemain tidak akan menggelar perayaan besar usai pertandingan. Ia menyebut seluruh pemain diminta langsung pulang ke rumah tanpa pesta maupun selebrasi berlebihan.

Menurut Guardiola, waktu perayaan baru akan dilakukan setelah laga Liga Primer melawan Aston Villa selesai dimainkan.

Guardiola menjelaskan keputusan tersebut diambil karena Manchester City masih memiliki peluang dalam persaingan gelar Liga Primer Inggris. City masih memburu posisi terbaik di klasemen dengan beberapa pertandingan krusial tersisa. Oleh sebab itu, fokus tim dinilai harus tetap terjaga hingga musim benar-benar berakhir.

Pelatih berusia 55 tahun itu juga mengungkapkan bahwa perayaan resmi baru akan digelar bersama seluruh elemen klub. Manchester City telah menyiapkan agenda selebrasi bersama tim putra, putri, dan akademi setelah kompetisi selesai. Rencana tersebut juga bertepatan dengan parade bus terbuka yang dijadwalkan berlangsung pada akhir musim.