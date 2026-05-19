M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 19 Mei 2026 | 14.18 WIB

Robert Lewandowski Ucapkan Salam Perpisahan kepada Barcelona

Robert Lewandowski resmi ucapkan selamat tinggal di Camp Nou. (Dok. Robert Lewandowski)

JawaPos.com - Robert Lewandowski resmi menjalani pertandingan terakhirnya bersama Barcelona di Camp Nou pada Minggu (17/5) malam. Momen emosional itu ditutup dengan kemenangan 3-1 atas Real Betis dalam laga yang terasa seperti perpisahan sempurna bagi sang striker.

Kemenangan tersebut juga membuat Barcelona mencatat sejarah baru sebagai tim pertama di La Liga yang mampu memenangkan seluruh laga kandang mereka dalam satu musim kompetisi 38 pertandingan. Namun sorotan utama malam itu jelas tertuju kepada Robert Lewandowski. 

Melansir Barca Blaugranes, setelah peluit panjang berbunyi, striker asal Polandia Robert Lewandowski berdiri di tengah lapangan dan menyampaikan pesan perpisahan kepada para pendukung Barcelona yang memenuhi stadion.

”Bagi saya, ini adalah hari yang sangat emosional dan sangat sulit. Ketika saya tiba di Barcelona, ​​saya tahu klub ini hebat, tetapi karena kasih sayang Anda, ini menjadi luar biasa,” ujar Robert Lewandowski.

Lewandowski juga mengaku langsung merasa diterima sejak hari pertamanya di Catalonia. ”Sejak hari pertama, saya merasa seperti di rumah sendiri di Barcelona dan di lapangan ini. Saya tidak akan pernah lupa saat kalian meneriakkan nama saya,” kata Robert Lewandowski.

Lewandowski Bangga dengan Perjalanannya di Barcelona

Dalam pidatonya, Lewandowski tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan setim, staf pelatih, dan semua orang di dalam klub yang telah menjadi bagian dari perjalanannya selama empat tahun terakhir.

”Terima kasih kepada rekan-rekan setim saya, para pelatih, dan semua orang yang bekerja di klub ini. Suatu kehormatan bisa bermain untuk klub ini,” tutur Robert Lewandowski.

Penyerang veteran itu juga mengungkapkan kebanggaannya atas berbagai momen besar yang dia alami bersama Blaugrana.

”Kami telah mengalami beberapa momen hebat dalam empat tahun ini. Saya sangat bangga dengan semua yang telah kita lakukan Bersama,” ungkap Robert Lewandowski.

