Prediksi Chelsea vs Tottenham: Duel Panas Stamford Bridge, Spurs Berjuang Hindari Degradasi

JawaPos.com - Derby London antara Chelsea melawan Tottenham Hotspur dipastikan menjadi salah satu laga paling panas pada pekan ke-37 Premier League 2025/2026. Pertandingan di Stamford Bridge, Rabu (20/5) dini hari WIB itu bukan sekadar duel gengsi, tetapi juga pertarungan penting untuk nasib kedua tim di akhir musim.

Chelsea masih menjaga asa tampil di kompetisi Eropa musim depan. Sementara itu, Tottenham datang dengan tekanan besar karena mereka masih berjuang menjauh dari ancaman degradasi. Situasi tersebut membuat pertandingan diprediksi berlangsung terbuka sejak menit awal.

Bermain di kandang sendiri jelas menjadi keuntungan bagi Chelsea. Dukungan publik Stamford Bridge diperkirakan akan memberi energi tambahan bagi skuad asuhan Calum McFarlane.

Meski baru saja gagal meraih trofi usai kalah 0-1 dari Manchester City di final Piala FA, performa The Blues sebenarnya tidak terlalu buruk. Dalam laga tersebut, Chelsea mampu memberikan tekanan dan permainan agresif sepanjang pertandingan.

Namun, mereka harus mengakui keunggulan Manchester City setelah Antoine Semenyo mencetak gol penentu kemenangan. Kekalahan itu memang menyakitkan, tetapi Chelsea tetap menunjukkan perkembangan positif dalam permainan mereka.

Kolektivitas lini tengah yang dihuni Moises Caicedo dan Enzo Fernandez masih menjadi kekuatan utama The Blues musim ini. Selain itu, kreativitas Cole Palmer di lini serang juga masih menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan.

Palmer diprediksi kembali menjadi pemain kunci dalam derby London kali ini, terutama lewat pergerakan dinamis dan kemampuannya membuka ruang. Meski begitu, Chelsea belum sepenuhnya lepas dari persoalan cedera.

Joao Pedro masih diragukan tampil setelah mengalami masalah pada kaki saat final Piala FA. Beberapa nama lain seperti Jesse Derry, Estevao Willian, Jamie Gittens, dan Mykhaylo Mudryk juga dipastikan absen.