Kapan Pertandingan Pertama Xabi Alonso Bersama Chelsea?

JawaPos.com - Chelsea memang sudah resmi menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer baru mereka. Namun, para pendukung The Blues masih harus sedikit bersabar sebelum melihat langsung sang pelatih memimpin pertandingan dari pinggir lapangan.

Mantan pelatih Bayer Leverkusen dan Real Madrid itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun untuk menggantikan Liam Rosenior sebagai manajer permanen klub Chelsea.

Meski begitu, Alonso belum akan langsung mengambil alih tim utama. Kontraknya baru resmi dimulai pada 1 Juli, sehingga dua pertandingan terakhir Chelsea musim ini masih akan dipimpin oleh pelatih interim Calum McFarlane.

Baca Juga: 4 Masalah Besar yang Menunggu Xabi Alonso Setelah Menjadi Manajer Chelsea

McFarlane sendiri kembali dipercaya menangani tim utama setelah Rosenior dipecat pada April lalu. Sebelumnya, pelatih tim U-21 itu juga sempat menjadi caretaker usai kepergian Enzo Maresca sebelum kedatangan Rosenior.

Artinya, laga melawan Tottenham di Stamford Bridge dan tandang ke markas Sunderland masih menjadi tanggung jawab McFarlane.

Debut Alonso Dimulai di Australia Melansir The Standard, pertandingan pertama Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea dijadwalkan berlangsung pada 28 Juli saat menghadapi Western Sydney Wanderers di Sydney, Australia.

Baca Juga: Steven Gerrard Kecewa Liverpool Melewatkan Reuni dengan Xabi Alonso

Laga itu akan menjadi momen pertama fans melihat bagaimana gaya bermain Chelsea di bawah arahan Alonso. Setelah itu, Chelsea masih menjalani tur pramusim dengan menghadapi Tottenham pada 1 Agustus, juga di Sydney.

Tur tersebut kemudian berlanjut ke Asia dengan pertandingan melawan Juventus dan AC Milan di Hong Kong serta Jakarta. Menariknya, laga di Jakarta tentu berpotensi mendapat perhatian besar dari fans Chelsea di Indonesia yang akhirnya bisa melihat langsung tim mereka tampil dengan Alonso di kursi pelatih.