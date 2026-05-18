Kapan Pertandingan Pertama Xabi Alonso Bersama Chelsea?

Xabi Alonso resmi menjadi manajer Chelsea. (ig @football_today_yt)
JawaPos.com - Chelsea memang sudah resmi menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer baru mereka. Namun, para pendukung The Blues masih harus sedikit bersabar sebelum melihat langsung sang pelatih memimpin pertandingan dari pinggir lapangan.
Mantan pelatih Bayer Leverkusen dan Real Madrid itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun untuk menggantikan Liam Rosenior sebagai manajer permanen klub Chelsea.
Meski begitu, Alonso belum akan langsung mengambil alih tim utama. Kontraknya baru resmi dimulai pada 1 Juli, sehingga dua pertandingan terakhir Chelsea musim ini masih akan dipimpin oleh pelatih interim Calum McFarlane.
McFarlane sendiri kembali dipercaya menangani tim utama setelah Rosenior dipecat pada April lalu. Sebelumnya, pelatih tim U-21 itu juga sempat menjadi caretaker usai kepergian Enzo Maresca sebelum kedatangan Rosenior.
Artinya, laga melawan Tottenham di Stamford Bridge dan tandang ke markas Sunderland masih menjadi tanggung jawab McFarlane.
Melansir The Standard, pertandingan pertama Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea dijadwalkan berlangsung pada 28 Juli saat menghadapi Western Sydney Wanderers di Sydney, Australia.
Laga itu akan menjadi momen pertama fans melihat bagaimana gaya bermain Chelsea di bawah arahan Alonso. Setelah itu, Chelsea masih menjalani tur pramusim dengan menghadapi Tottenham pada 1 Agustus, juga di Sydney.
Tur tersebut kemudian berlanjut ke Asia dengan pertandingan melawan Juventus dan AC Milan di Hong Kong serta Jakarta. Menariknya, laga di Jakarta tentu berpotensi mendapat perhatian besar dari fans Chelsea di Indonesia yang akhirnya bisa melihat langsung tim mereka tampil dengan Alonso di kursi pelatih.
Sementara itu, pertandingan pertama Alonso di Stamford Bridge diperkirakan akan terjadi saat musim baru Premier League dimulai pada Sabtu, 22 Agustus. Meski jadwal lengkap liga belum diumumkan sepenuhnya, atmosfer debut kandang Alonso hampir pasti akan menjadi salah satu momen paling dinantikan oleh pendukung Chelsea setelah musim yang penuh kekacauan dan pergantian pelatih.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong