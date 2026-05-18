Manchester City Pilih Tunda Perayaan Juara Piala FA, Rodri Kirim Pesan Perpisahan dari Etihad Campus

JawaPos.com — Manchester City mendapatkan tambahan motivasi sebelum memasuki pekan krusial perebutan gelar juara Premier League musim ini. Kemarin WIB (17/5), City memenangi Piala FA setelah mengalahkan Chelsea lewat gol semata wayang Antoine Semenyo pada menit ke-71.

City pun kini bisa mengalihkan fokusnya dalam dua pertandingan di matchweek terakhir Premier League. Terdekat, menantang AFC Bournemouth di Vitality Stadium, Bournemouth, Rabu dini hari WIB (20/5).

Semenyo menyebut, dia dan rekan-rekannya bertekad merayakan sukses memenangi Piala FA ini setelah mampu memenangi perebutan gelar juara Premier League.

"Aku rasa tidak ada perayaan malam ini (kemarin, Red). Kami persiapkan diri untuk hari Selasa (Rabu dini hari, Red)," sebut Semenyo, seperti dilansir dari laman Evening Standard.

Semenyo akan menghadapi mantan klubnya di kandangnya sendiri untuk kali pertama. "Aku belum pernah berkompetisi memperebutkan trofi juara seperti ini sebelumnya. Jadi, semuanya baru bagiku. Aku harap kami menyelesaikan dengan manis," tambah Semenyo.

Tactician City Pep Guardiola juga sudah melarang anak asuhnya melakukan selebrasi perayaan setelah sukses memenangi Piala FA. Tidak ada bir juga dalam ruang ganti The Cityzens, julukan City.

Terlepas dari itu, kemenangan dalam final Piala FA kali ini jadi momen terakhir kapten Bernardo Silva dan bek tengah John Stones merasakan animo final dan gelar bersama City. Bernardo dan Stones akan angkat kaki dari City musim panas nanti.

Begitu pula dengan gelandang Rodri yang juga bisa angkat kaki dari Etihad Campus, kamp latihan City.