Link Live Streaming Arsenal vs Brentford, Antara Harga Diri dan Kewajiban 3 Poin

JawaPos.com - Arsenal akan menjamu Burnley pada Senin (18/5) waktu setempat atau Selasa (19/5) dini hari WIB. The Gunners akan menjalani pertandingan kandang terakhir mereka di Liga Premier musim ini, dengan mengetahui persamaan sederhana: menang dan mereka akan unggul setidaknya dua poin di puncak klasemen menjelang pekan terakhir.

Setelah kemenangan kontroversial mereka melawan West Ham United akhir pekan lalu, tim asuhan Mikel Arteta unggul dua poin atas Manchester City dalam perebutan gelar Liga Inggris musim ini. Kedua tim memiliki dua pertandingan tersisa, dengan Arsenal bermain melawan Burnley, kemudian Man City bermain di Bournemouth pada Rabu (20/5) dini hari WIB. Jika Arsenal mengalahkan Burnley dan Man City kalah di Bournemouth, Arsenal akan dinobatkan sebagai juara Liga Premier sebelum pekan terakhir musim ini.

Gelar juara sudah sangat dekat, dan Arsenal hampir bisa merasakannya. Fans Arsenal itu pun tak sabar tim kesayangan bisa mengangkat trofi musim ini.

Optimisme itu membuncah karena Burnley selaku lawan Arsenal sudah terdegradasi beberapa minggu sebelumnya dan Mike Jackson bertanggung jawab sebagai pelatih sementara.

Burnley memang bermain imbang 2-2 di kandang melawan Aston Villa akhir pekan lalu dan mereka akan dengan senang hati berperan sebagai perusak peluang Arsenal dengan bermain bertahan dan mencoba menyerang balik.

Namun, di atas kertas, Arsenal tentu saja difavoritkan bakal memenangi pertandingan tersebut.

Laga ini diprediksi menjadi milik Arsenal, yang akan berusaha memulai dengan cepat dan mencetak beberapa gol di awal untuk meredakan ketegangan.

Bukayo Saka diyakini akan memimpin serangan dan menjadi bintang, yang akan membawa mereka lebih dekat ke gelar juara.