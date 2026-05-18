Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 18 Mei 2026 | 17.35 WIB

Guardiola Enggan Tanggapi Pertanyaan soal Masa Depannya di Manchester City

Pep Guardiola bawa Manchester City juara Piala FA, reaksi unik soal masa depan, momen lucu di wawancara. (ig @mancity) - Image

Pep Guardiola bawa Manchester City juara Piala FA, reaksi unik soal masa depan, momen lucu di wawancara. (ig @mancity)

JawaPos.com - Pep Guardiola kembali menunjukkan kelasnya bersama Manchester City setelah membawa tim meraih trofi ke-20 selama era kepemimpinannya. City memastikan gelar Piala FA usai menang tipis 1-0 atas Chelsea di Wembley berkat gol Antoine Semenyo pada babak kedua.

Kemenangan itu menjadi trofi Piala FA ketiga Pep Guardiola bersama Manchester City. Namun seusai kemenangan di final, perhatian justru beralih ke respons unik Pep Guardiola saat ditanya soal masa depannya di Etihad Stadium.

Di tengah suasana perayaan, presenter TNT Sports Laura Woods mencoba menggali isu yang belakangan ramai dibicarakan. Apakah Guardiola akan meninggalkan Manchester City dalam waktu dekat?

Guardiola Pilih Menghindar

Melansir Manchester Evening News, dalam wawancara pasca pertandingan, Woods langsung melempar pertanyaan yang cukup berani. ”Pep, ada begitu banyak rumor, bukan, tentang kepergianmu. Kamu tidak akan pergi, kan?” tanya dia.

Guardiola tampak sedikit bingung sebelum menjawab singkat.

”Rumor apa?” ujar Pep.

Woods kemudian mencoba mengulang pertanyaannya dengan menegaskan kata rumor, tetapi Guardiola langsung memotong percakapan sambil berkata.

"Semoga malam Anda menyenangkan!” ucap Pep.

Momen itu langsung memancing tawa di studio. Pep Guardiola bahkan meletakkan mikrofon di meja sebelum menyalami seluruh panelis dan meninggalkan area wawancara.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Pep Guardiola Larang Pemain Manchester City Rayakan Kemenangan di Piala FA, Berikut Alasannya! - Image
Sepak Bola Dunia

Pep Guardiola Larang Pemain Manchester City Rayakan Kemenangan di Piala FA, Berikut Alasannya!

Minggu, 17 Mei 2026 | 23.51 WIB

Manchester City Raih Juara Piala FA 2025/2026, Statistik Mendukung The Citizens - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Raih Juara Piala FA 2025/2026, Statistik Mendukung The Citizens

Minggu, 17 Mei 2026 | 06.11 WIB

9 Skenario Arsenal Berpeluang Menjuarai Premier League 2026 Meski Terus Dikejar Manchester City - Image
Sepak Bola

9 Skenario Arsenal Berpeluang Menjuarai Premier League 2026 Meski Terus Dikejar Manchester City

Sabtu, 16 Mei 2026 | 08.29 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore