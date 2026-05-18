Guardiola Enggan Tanggapi Pertanyaan soal Masa Depannya di Manchester City

Pep Guardiola bawa Manchester City juara Piala FA, reaksi unik soal masa depan, momen lucu di wawancara. (ig @mancity)
JawaPos.com - Pep Guardiola kembali menunjukkan kelasnya bersama Manchester City setelah membawa tim meraih trofi ke-20 selama era kepemimpinannya. City memastikan gelar Piala FA usai menang tipis 1-0 atas Chelsea di Wembley berkat gol Antoine Semenyo pada babak kedua.
Kemenangan itu menjadi trofi Piala FA ketiga Pep Guardiola bersama Manchester City. Namun seusai kemenangan di final, perhatian justru beralih ke respons unik Pep Guardiola saat ditanya soal masa depannya di Etihad Stadium.
Di tengah suasana perayaan, presenter TNT Sports Laura Woods mencoba menggali isu yang belakangan ramai dibicarakan. Apakah Guardiola akan meninggalkan Manchester City dalam waktu dekat?
Melansir Manchester Evening News, dalam wawancara pasca pertandingan, Woods langsung melempar pertanyaan yang cukup berani. ”Pep, ada begitu banyak rumor, bukan, tentang kepergianmu. Kamu tidak akan pergi, kan?” tanya dia.
Guardiola tampak sedikit bingung sebelum menjawab singkat.
”Rumor apa?” ujar Pep.
Woods kemudian mencoba mengulang pertanyaannya dengan menegaskan kata rumor, tetapi Guardiola langsung memotong percakapan sambil berkata.
"Semoga malam Anda menyenangkan!” ucap Pep.
Momen itu langsung memancing tawa di studio. Pep Guardiola bahkan meletakkan mikrofon di meja sebelum menyalami seluruh panelis dan meninggalkan area wawancara.
