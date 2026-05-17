Pep Guardiola Larang Pemain Manchester City Rayakan Kemenangan di Piala FA, Berikut Alasannya!

JawaPos.com - Pelatih Manchester City Pep Guardiola menegaskan para pemainnya tidak diizinkan untuk merayakan kemenangan usai meraih gelar Piala FA. Keputusan itu diambil karena fokus tim perlu terus diarahkan ke dua laga tersisa Premier League melawan Bournemouth dan Aston Villa.

Manchester City sukses mengalahkan Chelsea dalam laga final Piala FA dengan skor tipis 1-0 di Stadion Wembley pada Sabtu (16/5). Kemenangan itu sekaligus mengamankan trofi kedua Man City musim ini. Meskipun demikian, Pep Guardiola memastikan timnya tidak akan melakukan perayaan usai pertandingan dan memilih langsung kembali ke Manchester.

Manchester City dijadwalkan menghadapi Bournemouth di Vitality Stadium pada Rabu (20/5) dalam laga krusial yang berpotensi menentukan perburuan gelar liga.

Saat ini, The Citizens masih tertinggal dua poin dari Arsenal dengan dua pertandingan tersisa. Ketika ditanya mengenai kemungkinan perayaan di London, Guardiola dengan tegas menolaknya. “Pulang. Bahkan tidak satu bir pun. Tidak ada waktu untuk merayakan,” tegas sang pelatih dikutip dari ESPN.

Guardiola juga menyoroti padatnya jadwal yang dihadapi timnya dibandingkan Chelsea. “Mereka punya tujuh hari untuk mempersiapkan final, kami hanya tiga hari dan kemarin benar-benar mimpi buruk,” kata Guardiola.

Pelatih berusia 55 tahun itu bahkan mengeluhkan perjalanan tim yang memakan waktu hingga enam jam akibat masalah transportasi kereta di Inggris.

Situasi di papan klasemen membuat setiap pertandingan menjadi sangat krusial. Jika Arsenal mampu mengalahkan Burnley yang sudah terdegradasi di Emirates Stadium, maka Manchester City wajib menang atas Bournemouth untuk menjaga peluang juara hingga pekan terakhir.

Manchester City kemudian akan menutup laga musim ini dengan menghadapi Aston Villa di Etihad Stadium, sedangkan Arsenal bertandang ke markas Crystal Palace di Selhurst Park.