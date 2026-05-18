Xabi Alonso Ungkap Ambisi Chelsea di Musim Depan

JawaPos.com - Chelsea resmi memulai era baru setelah menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer tim utama dengan kontrak berdurasi empat tahun. Dia mulai bekerja di Stamford Bridge pada 1 Juli 2026.

Penunjukan Xabi Alonso sekaligus menandai langkah serius Chelsea untuk bangkit setelah musim yang penuh kekecewaan. Legenda Liverpool dan mantan pelatih Real Madrid itu menjadi pilihan utama manajemen The Blues setelah Liam Rosenior dipecat hanya 106 hari sejak ditunjuk menggantikan Enzo Maresca pada Januari lalu.

Awalnya, peluang Chelsea mendapatkan Xabi Alonso sempat diragukan. Loyalitasnya terhadap Liverpool membuat banyak pihak percaya ia akan menunggu kesempatan kembali ke Anfield suatu hari nanti.

Namun situasi berubah setelah Liverpool memilih tetap mempertahankan Arne Slot meski performa tim menurun musim ini. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Chelsea untuk membawa Alonso ke London Barat.

Alonso Bicara Soal Target Besar Chelsea Melansir Metro Sport, tak lama setelah diumumkan, Alonso langsung membeberkan ambisinya bersama Chelsea. Pelatih berusia 44 tahun itu menegaskan bahwa dirinya dan manajemen klub memiliki visi yang sama.

”Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola dan saya merasa sangat bangga menjadi manajer klub hebat ini. Dari percakapan saya dengan kelompok pemilik dan pimpinan olahraga, jelas bahwa kami memiliki ambisi yang sama. Kami ingin membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi dan berjuang untuk meraih trofi,” papar Xabi Alonso.

Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa Chelsea tidak sekadar ingin memperbaiki posisi di klasemen. Mereka ingin kembali menjadi kekuatan utama di Inggris maupun Eropa. Alonso juga menilai skuad Chelsea memiliki kualitas besar yang masih bisa berkembang lebih jauh.

”Ada banyak talenta hebat dalam skuad dan potensi besar di klub sepak bola ini, dan akan menjadi kehormatan besar bagi saya untuk memimpinnya. Sekarang fokusnya adalah kerja keras, membangun budaya yang tepat, dan memenangkan trofi,” tandas Xabi Alonso.