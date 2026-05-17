Resmi! Chelsea Tunjuk Xabi Alonso Jadi Pelatih Baru Gantikan Liam Rosenior Mulai Juli 2026

JawaPos.com - Chelsea resmi mengumumkan penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih baru tim utama pria pada Minggu (17/5) lewat situs resmi mereka. Pelatih asal Spanyol itu dijadwalkan mulai menjalankan tugasnya pada 1 Juli 2026 setelah menyepakati kontrak berdurasi empat tahun di Stamford Bridge.

Penunjukan Xabi Alonso menandai langkah strategis klub untuk membangun kembali performa tim setelah pemecatan Liam Rosenior pada 22 April. Pelatih berusia 44 tahun itu dikenal memiliki pengalaman melatih di level tertinggi Eropa bersama Real Madrid dan Bayer Leverkusen. Alonso bahkan mencatatkan sejarah dengan mempersembahkan gelar liga pertama bagi Bayer Leverkusen.

Manajemen Chelsea dalam pernyataan resminya menilai Alonso memiliki kombinasi lengkap yang dibutuhkan untuk memimpin tim, mulai dari kualitas kepelatihan, pemahaman taktik, hingga kepemimpinan dan integritas. Faktor-faktor itu menjadi dasar utama dalam keputusan klub untuk mempercayakan proyek jangka panjang kepada Alonso.

Alonso sendiri mengaku bangga dapat bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia. Alonso juga menegaskan adanya kesamaan visi antara dirinya dengan pemilik klub serta jajaran manajemen olahraga.

“Chelsea merupakan salah satu klub terbesar di dunia dan merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi manajer di sini,” ujar Alonso dikutip dari situs resmi Chelsea.

Alonso menambahkan bahwa ambisi bersama menjadi fondasi utama dalam kerja sama itu. “Dari diskusi saya dengan pihak klub, jelas bahwa kami memiliki tujuan yang sama. Kami ingin membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi dan meraih trofi,” lanjutnya.

Alonso juga menyoroti potensi besar yang dimiliki skuad Chelsea saat ini. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menegaskan fokus utamanya adalah membangun budaya tim yang kuat serta menciptakan fondasi untuk meraih kesuksesan jangka panjang.

“Terdapat banyak talenta dalam skuad ini dan potensi besar di klub ini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memimpin mereka. Fokus kami sekarang adalah bekerja keras, membangun kultur yang tepat, dan memenangkan trofi,” tegasnya.